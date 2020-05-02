Шахтер Солигорск - Ислочь. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Высшая лига, седьмой тур

3 мая. Солигорск, "Строитель"

“Шахтер” Солигорск 20:00 “Ислочь”

Телетрансляция – Спорт 1

Седьмой тур чемпионата Беларуси завершится принципиальным матчем – “Шахтер” на своем домашнем стадионе “Строитель” сыграет с “Ислочью”, которая по потерянным очкам занимает второе место в чемпионате. В прошлом году эти команды устроили захватывающую дуэль в полуфинале Кубка Беларуси, забив в двух матчах десять голов. Принципиальным противостояние “Шахтера” и “Ислочи” делает и то, что за команду из Минского района играет шесть бывших “горняков”. 36-летний центрбек Павел Рыбак и 35-летний нападающий Николай Януш присоединились к “Ислочи” перед стартом нынешнего сезона и впервые сыграют против “Шахтера”.

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Команда Юрия Вернидуба набирает обороты. Дважды за неделю “Шахтер” обыграл “Динамо” Брест. Сначала “горняки” выиграли в гостях в чемпионате 2:0, а затем сделали камбэк в полуфинале Кубка. Брест в итоге вышел в финал по разнице мячей (2:0, 2:4), но “Шахтер” получил важный эмоциональный толчок для того, чтобы изменить ситуацию в чемпионате. В первых шести турах команда Вернидуба выиграла всего дважды – ожидания были выше.

“Ислочь” в прошлом туре уверенно обыграла “Витебск” и вскочила на второе место. У команды Жуковского четыре победы и два поражения. В шести турах “Ислочь” забила девять голов – это четвертый-пятый показатель лиги, но при этом команда из Минского района осталась последней в лиге, которая забивала в каждой игре хотя бы один мяч.

Прогноз на матч “Шахтер” Солигорск – “Ислочь”

Интересно, что “Шахтер” пропустил в чемпионате всего три гола. Команда Вернидуба пропускала только в тех двух матчах, которые проиграла. Букмекеры склоняются к тому, что “горняки” выиграют у “Ислочи”, давая на это коэффициент 1.62-1.66, но рискнем предположить, что игра закончиться вничью 1:1. У “Ислочи” было больше времени на отдых, и у ряда ее игроков есть свои счеты с “Шахтером”.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.