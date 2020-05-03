Динамо М - Слуцк 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча седьмого тура Высшей лиги Беларуси, в котором "Слуцк" на выезде одолел минское "Динамо". Счет дальним ударом открыл Драман Салу, что еще осенью играл за донецкий "Олимпик". Столичная команда потеряла прекрасную возможность сравнять счет - Бахар попал в перекладину с пенальти, а в начале второго тайма Гафар закрепил преимущество "Слуцка". "Динамо" смогло ответить лишь голом Бручича перед финальным свистком. Таким образом "Слуцк" остался на вершине турнирной таблицы, команда Леонида Кучука идет десятой.

Чемпионат Беларуси. седьмой тур

"Динамо" (Минск) - "Слуцк" 1:2

Голы: Бручич 86 - Салу 22 Гафар 52