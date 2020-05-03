Витебск - Славия 2:3. Слюсар приносит гостям победу, Каленчук не помог хозяевам

На удивление драматичной оказалась концовка встречи, никто не ожидал подобного. "Витебск" не заслуживал поражения, но допустил несколько грубейших ошибок, расслабился и упустил важную победу. Впрочем, гостям очки также важны, таким образом "Славия" обошла соперника по туру и вырвалась на пятое место.

В первом тайме "Витебск" больше атаковал, создал несколько неплохих моментов, но пропустил с пенальти. "Славия" в обороне не допускала ошибок до 52 минуты, пока Гуренко не сравнял счет, а затем Николаеску вывел хозяев вперед. Казалось, все по делу, вот только теперь хозяева стали играть от обороны. Команда из Мозыря активизировалась в наступательных действиях, а решающим оказался выход на поле украинского легонера Максима Слюсара.

22-летний хавбек с интервалом в две минуты забил два мяча и принес викторию гостям. Во многом повезло "Славии" - два пенальти - однако воля к победе у гостей присутствовала. А тренер провел все три удачные замены. К слову, у хозяев ни одной замены не было. Максим Каленчук отыграл весь матч и, к сожалению, не особо был заметен.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск)

ФК Витебск - Славия Мозырь 2:3

Голы: Гуренко 52, Николаеску 65 - Нарх 34 (пен.), Слюсар 86, Слюсар 88

Витебск: 34. Сороко, 4. Скитов, 12. Клопоцкий, 17. Чалов, 19. Назаренко, 7. Каленчук, 11. Матвеенко, 20. Волков, 21. Гуренко, 10. Диего Кариока, 98. Николаеску.

Славия: 16. Барановский, 5. Потапов, 17. Недашковский, 29. Ковалевский (Слюсар 71), 31. Тымонюк, 88. Раевский, 6. Пантя, 9. Котляров, 13. Костров, 28. Мельников (Василевич 50), 7. Нарх

Предупреждения: Волков 41, Скитов 61, Клопоцкий 87 - Раевский 64