  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. БАТЭ - Неман: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде

БАТЭ - Неман: смотреть онлайн, видеотрансляция

Беларусь
(1 голосов)

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ примет гродненский "Неман".

БАТЭ - Неман: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Подопечные Кирилла Альшевского набрали ход и не пропускают уже в четырех матчах подряд. "Неман" тоже славится надежной обороной, имея лишь четыре пропущенных гола в пассиве.

Читайте также БАТЭ - Неман. Прогноз и анонс матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси Неман (Гродно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...