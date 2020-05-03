БАТЭ - Неман: смотреть онлайн, видеотрансляция
В матче 7-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ примет гродненский "Неман".
Подопечные Кирилла Альшевского набрали ход и не пропускают уже в четырех матчах подряд. "Неман" тоже славится надежной обороной, имея лишь четыре пропущенных гола в пассиве.
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