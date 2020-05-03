Динамо Брест с Нойоком и Милевским уверенно на выезде разбирается с Белшиной

Сегодня в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест на выезде уверенно обыграл "Белшину".

Забитыми мячами в составе гостей отметились Гордейчук и Лаптев. А первый гол встрече записал на свое имя игрок хозяев Владислав Ясюкевич - защитник забил в свои ворота на 12-й минуте.

Украинские футболисты в составе Бреста: Милевский и Нойок вышли на этот матч в стартовом составе, но Артема заменили на 73-й минуте - вместо экс-форварда киевского "Динамо" на поле появился полузащитник Быков.

7-й тур чемпионата Беларуси

"Белшина" – "Динамо" Брест 0:3

Голы: Ясюкевич, 12 (автогол), Гордейчук, 52, Лаптев,63.

"Белшина": Харитонович, Грек, Кучинский, Ясюкевич, Одеоибо (Нивалдо, 56), Соланович, Глебко (Салимов, 60), Бордуков, Башилов, Маляров, Ковель (Барковский, 75).

"Динамо-Брест": Павлюченко, Кики, Павловец (Е.Шевченко, 80), Веретило, Нойок, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 76).

Предупреждения: Веретило, 6, Маляров, 30 – Кисляк, 30, Павловец, 46.

Вашему вниманию видеообзор уверенной победы "Динамо" из Бреста

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