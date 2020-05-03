Чемпионат Беларуси. Третья подряд победа Вернидуба

Юрий Вернидуб впервые выиграл три официальных матча подряд во главе “Шахтера”. После двух побед над “Динамо” Брест “горняки” переиграли в домашнем матче “Ислочь” и поднялись в турнирной таблице чемпионата Беларуси на шестое место.

“Шахтер” активнее начал матч с “Ислочью”, но первый гол забил не без удачи. Правый защитник гостей Карпович поскользнулся на своем фланге, в свободную зону ворвался Антич и выполнил из нее прострел на Лисаковича. Форвард “Шахтера” оторвался от защитников и пробил ворота “Ислочи” – 1:0.

“Шахтер” до середины первого тайма продолжал владеть инициативой, а затем сбавил обороты и перешел на контратакующую игру. “Ислочь” вынуждена была строить позиционные атаки, а с этим у команды Жуковского были проблемы. Более-менее получалась игра только у Янсане.

Во втором тайме “Шахтер” продолжал делать акцент на контратаки и стандарты и именно после них забил три своих гола. Сначала был угловой, после которого Антич пробил издали, а Подстрелов сыграл на добивании, а затем Лисакович при полном попустительстве защитников “Ислочь” вколотил мяч в девятку после скоростного прохода и навеса того же Антича.

В конце матча игроки “Шахтера”, сыгравшие посреди недели в Кубке, немного утомились и не брезговали фолом. Однако эта усталость не могла сравняться с откровенно наплевательским отношением “Ислочи” к защите своих ворот. На 84-й минуте на поле появился хорватский форвард Дарко Бодул и едва ли не первым своим касанием забил четвертый в матче гол. 4:0 – разгромная победа “Шахтера”.

Высшая лига, седьмой тур. Солигорск, “Строитель”

“Шахтер” Солигорск – “Ислочь” 4:0

Голы: Лисакович 15, Подстрелов 62, Лисакович 78, Бодул 85

“Шахтер”: Гутор – Подстрелов, Хадаркевич, Сачивко, Антич – Сзоке – Иванович (Баланович 46), Кендыш, Селява, Вукманич (Бурко 83) – Лисакович (Бодул 84)

“Ислочь”: Хаткевич – Годфри (Адегбола 84), Цвейба, Рыбак, Концевой, Карпович – Януш, Комаровский, Патоцкий (Краснов 83), Янсане – Холодинский (Папуш 46)

Предупреждения: Сзоке 9, Селява 47, Вукманич 74 – Януш 41, Концевой 64, Комаровский 90+2