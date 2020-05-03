Витебск - Славия Мозырь 2:3. Победный дубль Слюсаря. Видеообзор матча
Экс-форвард луганской "Зари" приносит победу "Славии"
В матче 7-го тура белорусского первенства "Славия" на выезде обыграла "Витебск" 3:2. Победным дублем отметился бывший нападающий Зари - Максим Слюсар. Украинец забил на 86-й и 88-й минутах.
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур
Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск)
ФК Витебск - Славия Мозырь 2:3
Голы: Гуренко 52, Николаеску 65 - Нарх 34 (пен.), Слюсар 86, Слюсар 88
Витебск: 34. Сороко, 4. Скитов, 12. Клопоцкий, 17. Чалов, 19. Назаренко, 7. Каленчук, 11. Матвеенко, 20. Волков, 21. Гуренко, 10. Диего Кариока, 98. Николаеску.
Славия: 16. Барановский, 5. Потапов, 17. Недашковский, 29. Ковалевский (Слюсар 71), 31. Тымонюк, 88. Раевский, 6. Пантя, 9. Котляров, 13. Костров, 28. Мельников (Василевич 50), 7. Нарх
Предупреждения: Волков 41, Скитов 61, Клопоцкий 87 - Раевский 64