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Витебск - Славия Мозырь 2:3. Победный дубль Слюсаря. Видеообзор матча

Беларусь
(1 голосов)

Экс-форвард луганской "Зари" приносит победу "Славии"

Витебск - Славия Мозырь 2:3. Победный дубль Слюсаря. Видеообзор матча
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В матче 7-го тура белорусского первенства "Славия" на выезде обыграла "Витебск" 3:2. Победным дублем отметился бывший нападающий Зари - Максим Слюсар. Украинец забил на 86-й и 88-й минутах.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур
Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск)

ФК Витебск - Славия Мозырь 2:3

Голы: Гуренко 52, Николаеску 65 - Нарх 34 (пен.), Слюсар 86, Слюсар 88

Витебск: 34. Сороко, 4. Скитов, 12. Клопоцкий, 17. Чалов, 19. Назаренко, 7. Каленчук, 11. Матвеенко, 20. Волков, 21. Гуренко, 10. Диего Кариока, 98. Николаеску.

Славия: 16. Барановский, 5. Потапов, 17. Недашковский, 29. Ковалевский (Слюсар 71), 31. Тымонюк, 88. Раевский, 6. Пантя, 9. Котляров, 13. Костров, 28. Мельников (Василевич 50), 7. Нарх

Предупреждения: Волков 41, Скитов 61, Клопоцкий 87 - Раевский 64

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В статье: чемпионат Беларуси Славия (Мозырь) ФК Витебск Слюсар
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 22:52
Интересно, а Слюсар и в Беларуси "на контору" играет ???
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