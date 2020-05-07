Слуцк - Энергетик-БГУ. Анонс и прогноз матча

Победа над минским "Динамо" (2:1) в гостях стала третьей кряду для "Слуцка" и сохранила за командой Виталия Павлова первую строчку в турнирной таблице Высшей лиги. "Энергетик-БГУ", после резкого старта, проиграл три встречи кряду, но снова вернулся на победную тропу в прошлом туре.

Хотя воспринимать успех со "Смолевичи" (2:0) на выезде однозначно нельзя. Все же "студенты" долгое время вели в счете лишь с разницей в один мяч против аутсайдера, а закрепили свой перевес только перед самым финальным свистком.

Беларусь, Высшая лига, 8-й тур

Стадион: "Городской"

Главный арбитр: Сергей Теслюк

Слуцк 17:00 Энергетик-БГУ

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция на ТВ канале Спорт-1

После домашней ничьей с "Витебском" многие подумали, что сказка "Слуцка" завершилась и наметился спад в игре команды. Тем не менее, последовавшие за этим гостевые победы над минским "Динамо" и солигорским "Шахтером", а также вырванные три очка на последних минутах с "Белшиной" (3:2) вернули болельщикам уверенность в своей команде.

Решающее значение в оформлении победы в прошлом туре имели африканские легионеры. Бывший опорник "Олимпика" Драман Салу и вовсе впервые отыграл полный матч в этом сезоне, а вот автор победного мяча Абдул Гафар лишь в половине матчей до этого появлялся на поле с первых минут.

Украинец Юрий Тетеренко вряд ли появится на поле с первых минут, а вот у Сергея Чеботаева шансы выше.

Ориентировочный состав Слуцка (4-2-3-1): Панкратов - Чеботаев, Коанда, Образов, Трубило - Такулов, Салу - Короев, Козлов, Бала - Гафар.

Огненный старт сезона в исполнении Жосура Яхшибаева и его партнеров влюбил в молодую студенческую команду многих нейтральных болельщиков. Правда с четвертого по шестой тур в игре "Энергетика-БГУ" наметился ощутимый спад, что повлекло за собой три поражения кряду с "сухим" счетом.

Все это время Яхшибаев также переживал кризис в виде голевой "засухи", прервать которую сумел лишь на прошлых выходных в игре со "Смолевичи" (2:0). Форвард из Узбекистана реализовал пенальти на последней минуте.

Ориентировочный состав Энергетика-БГУ (3-5-2): Лесько - Свирепа, Шкурдюк, Сокол - Умаров, Носко, Мосаханян, Твен, Мавату - Яхшибаев, Юдчиц.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

Очные матчи команд никогда не пробивали тотал больше 1,5 гола. Правда и было этих встреч всего три, в прошлом сезоне "Слуцк" сыграл 0:0 дома, но минимально обыграл соперника на выезде (1:0).

В каждом из четырех матчей "Энергетика-БГУ" на выезде в текущем сезоне забивал лишь один из соперников. В четырех домашних играх "Слуцка" всего лишь раз не зашла ставка "обе забьют".

"Слуцк" в чемпионате 2020 терял очки только в поединках на своем поле, проиграв "Динамо"из Бреста (0:1) и сыграв вничью с "Витебском" (1:1).

Прогноз

Согласно котировкам БК, лидер чемпионата не является однозначным фаворитом и поставив на его победу, можно неплохо подняться. Но мы, как более вероятный, рассматриваем все же вариант обоюдной результативности, что в большей мере соответствет игровому стилю "Слуцка".

Ставка: Обе забьют за 1.74