Славия - Торпедо-БелАЗ. Анонс и ставка на поединок

Уверенно и результативно сыграли команды в прошлом туре, но что немаловажно - добыли победы. При этом и без отрицательных моментов не обошлось, все же их соперники по два раза сумели огорчить вратарей "Славии" и "Торпедо-БелАЗ".

Вылетев из Кубка, подопечные Михаила Мартыновича будто бы лишились оков и отметились высокой результативностью в поединке с "Витебском" на выезде (3:2). Жодинский же коллектив уверенно разгромил "Минск" (5:2), причем четыре гола отправил в сетку ворот "горожан" уже к перерыву.

Беларусь, Высшая лига, 8-й тур

Стадион: "Юность" (Мозырь)

Главный арбитр: Денис Щербаков

Славия 15:00 Торпедо-БелАЗ

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"Славия" возвращается в Мозырь впервые с 25 апреля, когда здесь сенсационно уступила "Минску" (1:3). В целом на своем поле команда играет не совсем убедительно, добыв две победы в четырех матчах в 2020-м году. Но зато что это были за победы - обе над борисовским БАТЭ!

Юрий Пантя триумфально вернулся в основу и хоть и не забил в ответном полуфинале Кубка с БАТЭ (0:2), с тех пор является незаменимым в составе своей команды. Еще один украинец, Максим Слюсарь, принес своей команде победу в прошлом матче, дважды отличившись в воротах "Витебска" в течение 20 минут, выйдя на замену! Правда не думаем, что текущий игровой тонус позволит ему выдержать все 90 минут, так что, вполне вероятно, Мартынович снова использует украинца в качестве "джокера".

Ориентировочный состав Славии (4-2-3-1): Барановский - Тымонюк, Потапов, Недашковский, Пантя - Раевский, Ковалевский - Котляров, Костров, Нарх - Мельников.

Геройства голкипера позволяли "Торпедо-БелАЗ" идти в группе лидеров, но в седьмом туре проявили себя именно игроки группы атаки, особенно центральный нападающий Горбачик, отметившийся хет-триком еще в первом тайме.

Опытный украинский голкипер Родион Сямук, отыграв стартовый матч года, присел на скамейку запасных. Вновь вернуться из-за спины Бушмы ему будет очень тяжело, скажем прямо. А вот форвард Дмитрий Юсов регулярно появлялся на поле, правда преимущественно со скамейки. Скорее поверим, что в основе появится Липе Велозу, выступавший в украинском чемпионате относительно недавно. Но в целом не стоит ждать от Юрия Пунтуса кардинальных изменений в стартовом составе - его команда сейчас на хорошем ходу.

Ориентировочный состав Торпедо-БелАЗ (4-1-4-1): Бушма - Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов - Капленко - Антилевский, Хачатурян, Премудров, Габриэль Рамос - Горбачик.

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Цифры и факты

В двух из четырех матчей на выезде в этом сезоне "Торпедо-БелАЗ" пропускал дважды.

До игры с "Минском" жодинцы в гостевых встречах забили всего лишь раз за 270 минут.

Мозырьский клуб не может выиграть дома уже в двух встречах кряду, причем играл он против команд из нижней части таблицы.

Прогноз

Логично предположить, что свидетелями очередной голевой феерии в очном матче этих коллективов мы не станем. Сверхвысокая результативность седьмого тура стала скорее исключением из общего правила, согласно которому много голов в играх "Славии" и "Торпедо-БелАЗ" не забивается.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.62