Смолевичи - БАТЭ. Прогноз и ставка на игру
В восьмом туре Высшей лиги Беларуси состоится по сути дерби Борисова между "Смолевичи" и БАТЭ. Поединок начнется в воскресенье 10 мая в 18:00.
Подопечным Александра Бразевича слишком тяжело дается пока что возвращение в класс сильнейших профессиональных команд страны. В семи турах не удалось победить, только в трех случаях за это время "Смолевичи" набирали очки посредством ничьих.
Временно "Смолевичи" принимают своих соперников на стадионе "Городской" в Борисове, хоть географически представляют Минскую область. Именно поэтому предстоящий матч с гегемоном региона и всей страны можно называть "дерби".
Беларусь, Высшая лига, 8-й тур
Стадион: "Городской" (Борисов)
Смолевичи 18:00 БАТЭ
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Предстоящий поединок станет для "смольных" уже третьим домашним кряду. Правда во встречах с минским "Динамо" (1:3) и "Энергетиком-БГУ" (0:2) это совершенно не помогало команде.
В родных стенах коллектив Бразевича не знает побед с 19 октября, когда еще в рамках соревнований первой лиги обыграл "Лиду" (4:1). С тех пор на своем поле было две ничьи и три поражения при всего лишь одном забитом мяче. Да и тот защитник столичного "Динамо" Миха Горопевшек отправил в свои ворота в поединке шестого тура.
Ориентировочный состав Смолевичи (4-2-3-1): Фильцов - Барсуков, Ращеня, Жавнеров, Бутаревич - Котов - Мухамедов, Александрович, Макаров, Джигеро - Морель По.
Борисовский БАТЭ вернулся в топ-3 чемпионата, пока брестское "Динамо" (10-е место) и солигорский "Шахтер" (шестая позиция) продолжают приходить в себя после провального старта. С учетом Кубка, подопечные Кирилла Альшевского выиграли четыре матча из пяти, а в пятом лишь чудом не были пробиты ворота "Торпедо-БелАЗ" из Жодино (0:0). В тот вечер Павел Нехайчик не реализовал пенальти.
Травм и дисквалификаций у команды нет, поэтому БАТЭ во всеоружии готовится к поединку со "Смолевичи". Тем более на этот раз применять ротацию главному тренеру незачем. так что в старте мы увидим действительно всех сильнейших игроков.
Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Бага - Стасевич, Уиллумсон, Драгун, Нехайчик - Дубайич.
Цифры и факты
- "Смолевичи" и БАТЭ являются единственными командами в чемпионате Беларуси, которые владели мячом больше соперников во всех семи матчах до этого. Приведены официальные данные платформы WyScout.
- При этом вместе с брестским "Рухом" команда "Смолевичи" является наименее результативной в Высшей белорусской лиге. Ей удалось забить лишь три мяча в стартовых семи турах.
- Трансферная стоимость игроков "Смолевичи" является самой низкой в чемпионате Беларуси. У БАТЭ же наиболее дорогой состав, если верить порталу Transfermarkt.
- БАТЭ пропустил только один мяч в пяти последних матчах.
Прогноз
Брать фору гостей в два мяча слишком рискованно, поэтому предпочтем более надежный вариант ставки на то, что в защите команда Альшевского отыграет надежно и не пропустит. При этом впереди забить победный гол БАТЭ способно и на голом мастерстве, без особых изысков.
Ставка: БАТЭ победит и не пропустит за 1.63