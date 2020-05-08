Слуцк - Энергетик-БГУ 1:2. Лидер терпит поражение

"Слуцк" уступил "Энергетику-БГУ" в центральном матче пятницы.

Составы команд практически ничем не удивили, за исключением отдельных позиций. Вместо ожидаемого нами Короева в стартовом составе "Слуцка" вышел Роман Кривулькин. У гостей же тройка центральных защитников включала 19-летнего Даниила Мирошникова, а не чуть более опытного Александра Свирепу. Также стоит отметить возвращение в стартовый состав текущего лидера чемпионата Беларуси украинца Сергея Чеботаева, который залечил повреждение. Юрий Тетеренко снова остался на скамейке запасных с первых минут.

Стартовые минуты поединка лучше провели гости. Жасурбек Яхшибаев сперва проверил свою точность со штрафного, а затем пытался переиграть Панкратова в ближнем бою. В обоих случаях форварду "студентов" не удалось добиться успеха. Зато когда Носко сбили в штрафной площадке, уже ничто не помешало Яхшибаеву реализовать свой шанс и открыть счет в матче. Следующий пенальти заработал уже сам Жасур в борьбе с Виталием Трубило. Яхшибаев в этот раз пробил в левый угол, на удобной для вратаря высоте, но мяч все же пересек линию от рук Панкратова. Впервые в сезоне "Слуцк" оказался перед необходимостью отыгрывать сразу два мяча!

Забивать в ответ могли хозяева в концовке первого тайма. Трубило пробил чуть выше перекладины издали. В целом было заметно, что подопечные Виталия Павлова, которого как раз перед матчем наградили призом лучшему тренеру Высшей лиги в апреле, проигрывали как раз тактически. Однако Умару Бала удалось сократить разрыв в счете еще до перерыва - он замкнул скидку головой от Чеботаева, который записал в свой актив результативную передачу во втором матче кряду.

Душан Бакич сменил Шагбоза Умарова в перерыве и уже в дебюте тайма имел отличный момент, но пробил прямо в голкипера из выгодной позиции. В ответ Драман Салу снова продемонстрировал качество своего дальнего удара, но, в отличие от матча прошлого тура, мяч прошел в сантиметрах от правой штанги. Яхшибаев тут же мог снова сделать преимущество своей команды весомым, но не сумел поразить пустые ворота с острого угла после обыгрыша голкипера.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка - тем более открытой становилась манера игры команд. Умар Бала опасно пробивал головой, но вратарь оказался на месте. В ответ не смог снова поразить ворота хозяев Яхшибаев, а вот удар Такулова со штрафного пришелся выше ворот "Энергетика-БГУ".

Важным моментом стало удаление Айка Мосаханяна, все же этот опорный полузащитник является ключевым в игре "студентов". У лидера чемпионата оставалось около двадцати минут для того чтобы отыграться, а то и вырвать победу. Однако по большому счету реальных голевых шансов у подопечных Павлова не было, разве что Коанда несколько раз влетал в штрафную при подаче углового и пробивал головой, но каждый раз немного неточно. У Яхшибаева же был выход один на один фактически с центр поля, который он снова не реализовал. Таким образом, "Слуцк" потерпел второе поражение в текущем чемпионате, оба на своем поле.

Слуцк - Энергетик-БГУ 1:2 (1:2)

Голы: Бала (41) - Яхшибаев (16 пен, 28 пен)

Слуцк: Панкратов - Чеботаев, Коанда, Образов, Трубило - Такулов, Салу (Семенов 80) - Кривулькин, Козлов, Бала (Короев 77) - Гафар (Сердюк 70).

Энергетик-БГУ: Лесько - Мирошников, Шкурдюк, Сокол - Умаров (Бакич 46), Носко, Мосаханян, Твэ, Мавату - Яхшибаев, Юдчиц.

Предупреждение: Трубило (28) - Мосаханян (27, 71), Твэ (42), Бакич (67), Яхшибаев (78), Мавату (82), Лесько (90)

Удаление: Мосаханян (71)