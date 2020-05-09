В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
У одного из игроков подозревается COVID-19
Белорусская федерация футбола (АБФФ) отменила игру 4-го тура первой лиги Беларуси (2-й дивизион) между "Гомелем" и дзержинским "Арсеналом".
Матч, который должен был состояться на стадионе "Центральный" в Гомеле 10 мая, перенесен на более поздний срок.
Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов "Арсенала" подозрение на наличие вируса COVID-19.
Напомним, ранее Беларусь оставалась единственной страной в Европе, не приостановившей соревнования из-за пандемии коронавируса.
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