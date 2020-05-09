  1. UA-Футбол ⚽
  2. Беларусь
  3. В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
В тренде

В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса

Беларусь
(1 голосов)

У одного из игроков подозревается COVID-19

В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса
Новина українською

Белорусская федерация футбола (АБФФ) отменила игру 4-го тура первой лиги Беларуси (2-й дивизион) между "Гомелем" и дзержинским "Арсеналом".

Матч, который должен был состояться на стадионе "Центральный" в Гомеле 10 мая, перенесен на более поздний срок.

Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов "Арсенала" подозрение на наличие вируса COVID-19.

Напомним, ранее Беларусь оставалась единственной страной в Европе, не приостановившей соревнования из-за пандемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...