В Беларуси перенесли матч из-за коронавируса

Белорусская федерация футбола (АБФФ) отменила игру 4-го тура первой лиги Беларуси (2-й дивизион) между "Гомелем" и дзержинским "Арсеналом".

Матч, который должен был состояться на стадионе "Центральный" в Гомеле 10 мая, перенесен на более поздний срок.

Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов "Арсенала" подозрение на наличие вируса COVID-19.

Напомним, ранее Беларусь оставалась единственной страной в Европе, не приостановившей соревнования из-за пандемии коронавируса.