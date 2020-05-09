Славия - Торпедо-БелАЗ. Безголевой мир двух достойных соперников

В мозырьском матче наш прогноз на низкую результативность оказался правильным.

Стартовые составы соперников просматривались весьма отчетливо и нам в своем анонсе не составило труда их угадать на 100%. Юрий Пантя снова оказался на левом фланге мозырян, чем вызвал наше повышенное внимание. Украинец и был наиболее нацеленным на ворота соперника у "Славии" в стартовые минуты матча, несколько раз пробивая в опасной близости от владений Бушмы.

Первый достойный ответ в исполнении жодинцев случился на исходе стартовой двадцатиминутки. Хачатурян пробил со штрафного, мяч взмыл в воздух, а Горбачик пробил по нему в падении через себя. Увы, точной столь красивая попытка не оказалась. В дальнейшем команды играли практически без моментов, а когда они все же возникали, атакующие игроки оказывались в положении вне игры. С мячом чаще находилась "Славия", она же могла забивать после навеса Панти со штрафного перед самым перерывом. Но снова атаку прервал взмах флажка ассистента арбитра.

Веселее игра "Торпедо-БелАЗ" в атаке стала после выхода Липэ Велозу сразу в перерыве. Уже во второй раз в пяти матчах бразилец получил от Юрия Пунтуса целых 45 игровых минут, а в прошлом туре с "Минском" (5:2) от открыл счет своим голам в чемпионате Беларуси. Тем не менее, первый опасный момент во втором тайме не использовала снова "Славия" усилиями Александра Котлярова, который смазал из убойной позиции.

В середине второй половины игры на поле появился украинский полузащитник Максим Слюсар, ставший героем благодаря дублю "со скамейки" в матче прошлого тура с "Витебском" (3:2). Его выход придал хозяевам уверенности и они начали более активно прессинговать соперника на его половине. Один из подобных эпизодов привел к обрезке защитника, в результате чего Котляров оказался один напротив пустых ворот. Но вместо удара в касание форвард мозырян предпочел убрать еще и защитника на замахе, чем дал возможность соперникам блокировать его удар.

В результате матч так и закончился безголевым миром, который больше на руку жодинцам, они остались вторыми в таблице. "Славия" пока седьмая, но многие конкуренты свои поединки 8-го тура еще не сыграли.

Славия - Торпедо-БелАЗ 0:0

Славия: Барановский - Тымонюк, Потапов, Недашковский, Пантя - Раевский, Ковалевский (Сенько 75) - Котляров (Тетех 81), Костров (Слюсар 67), Нарх - Мельников.

Торпедо-БелАЗ: Бушма - Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов - Капленко - Антилевский (Юсов 59), Хачатурян, Премудров (Липэ Велозу 46), Габриэль Рамос - Горбачик (Николаевич 80).

Предупреждение: Потапов (38), Ковалевский (65) - Рамос (42), Велозу (60), Капленко (77)