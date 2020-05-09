Динамо Брест - Динамо Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Высшая лига, восьмой тур

10 мая. Брест, "Брестский"

“Динамо” Брест 20:00 “Динамо” Минск

Телетрансляция – Спорт 1, Footballhub

“Динамовская” дуэль – самый статусный матч восьмого тура чемпионата Беларуси. Обе команды не оправдают ожиданий в сезоне-2020. Брест сменил тренера, который привел клуб к первому чемпионству, в команде много травмированных, тактика Ковальчука вызывает вопросы, команда играет медленно и показывает блеклый футбол. После семи туров “Динамо” Брест набрал меньше 50% очков из 21 возможных.

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Не лучше дела и у “Динамо” Минск. После пятого тура команду покинул главный тренер Сергей Гуренко, вместо него “Динамо” возглавил Леонид Кучук, знакомый украинским болельщикам по работе в “Арсенале”, “Стале” и “Рухе”. Минск, как и Брест, далек от стабильности: три победы и четыре поражения в семи турах, разница мячей 10-8. Когда Кучук говорит, что его команда “должна быть как хамелеон”, он имеет в виду ее способность меняться во время игры, но не перепады в результатах.

“Динамо” Брест победило только в одном домашнем матче из четырех, еще и имея отрицательную разницу мячей. “Динамо” Минск играло на выезде на три раза – два поражение, одна победа. Первые выездные три очка взял уже Леонид Кучук.

Прогноз на матч “Динамо” Брест – “Динамо” Минск

“Обе команды забьют да” – 1.9 “обе забьют нет” – 1.84. И Брест, и Минск набрали меньше очков, чем должны были, исходя из статистических моделей. Когда команда недобирает, ее точку выхода из кризиса предсказать сложно. В прошлом туре Брест обыграл “Белшину” 3:0, но этот результат не отображает происходившее на поле. Как и домашняя поражение Минска “Слуцку”. Букмекеры предполагают, что Брест является небольшим фаворитом (2.17 против 3.24), но при этом самым вероятным счетом предполагается ничья 1:1 (5.0).

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.