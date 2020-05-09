Витебск - Шахтер. Прогноз на матч Чемпионата Беларуси

Две команды, полные противоположности, встречаются в 8-м туре. "Витебск" уверенно начал чемпионат, но сдал в последних матчах. А вот "Шахтер" постепенно набирает обороты. Юрий Вернидуб делает все возможное, чтобы "горняки" вернули себе прежние позиции, подбирается команда из Солигорска к лидирующей группе, пять очков их отделяет от первого места. Гостей рассматривают фаворитом, так что есть возможность на этих выходных сделать еще один шаг к вершине.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 8-й тур

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск)

ФК Витебск 16:00 Шахтер С

Телетрансляция – Спорт 1

У "Витебска" одна из самых проблемных атакующих линий в Высшей белорусской лиге этого сезона. Всего шесть голов, и только в прошлом туре получилось забить больше одного мяча за игру. Хотя поединок со "Славией" не удалось выиграть, при счете 2:1 на последних минутах витебчане умудрились пропустить дважды. Украинец Максим Каленчук сыграл в том матче, но не особо помог команде.

Команда Вернидуба выиграла в двух последних матчах чемпионата (плюс победа в Кубке над "Динамо" Брест). Всего серия из трех победных матчей у "Шахтера". Но главное, теперь много забивают солигорчане, словно прорвало их после затянувшейся паузы – десять голов в трех матчах.

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В прошлом году в чемпионате эти команды обменялись интересными и непохожими победами. В Витебске победили хозяева 1:0, но затем в Солигорске "Шахтер" был в разы сильнее, не оставив от соперника камня на камне - 4:0. Также в 2019-м в финале Кубка Беларуси встретились эти команды, тогда "горняки" одержали викторию 2:0. Причем в Витебске состоялся тот решающий матч. Можно ожидать похожего сценария и в этот раз. Прогноз: гостевая победа "Шахтера" 1:2.