Украинская школа с армянским акцентом. Гол тура от Гегама Кадимяна в Чемпионате Беларуси. ВИДЕО

Матч против брестского "Руха" в рамках восьмого тура вышел не самым лучшим для "Немана" - на своем поле команда Игоря Ковалевича проиграла 2:4. А вот персонально для армянского легионера с солидным украинским бэкграундом - Гегама Кадимяна - один из лучших. Бывший игрок "Говерлы", "Карпат", "Зари", "Ворсклы", "Олимпика" и других украинских команд оформил дубль. Если второй - трудовой (на добивании), то первый наверняка будет претендовать на звание лучшего, по меньшей мере, месяца (а то и всего сезона).

При счете 0:3 Гегам нанес филигранный удара из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. К слову, Кадимян - один из лидеров гонки бомбардиров белорусского первенства. На его счету уже шесть результативных ударов, пока его голевая серия продолжается уже три матча подряд.

Добавим, что "Неман" занимает 14-е место в турнирной таблице, "Рух" после этой победы поднялся на пятую строчку.