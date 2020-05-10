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Украинская школа с армянским акцентом. Гол тура от Гегама Кадимяна в Чемпионате Беларуси. ВИДЕО

Беларусь
(1 голосов)

Из точки в точку!

Украинская школа с армянским акцентом. Гол тура от Гегама Кадимяна в Чемпионате Беларуси. ВИДЕО
UA-Футбол
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Матч против брестского "Руха" в рамках восьмого тура вышел не самым лучшим для "Немана" - на своем поле команда Игоря Ковалевича проиграла 2:4. А вот персонально для армянского легионера с солидным украинским бэкграундом - Гегама Кадимяна - один из лучших. Бывший игрок "Говерлы", "Карпат", "Зари", "Ворсклы", "Олимпика" и других украинских команд оформил дубль. Если второй - трудовой (на добивании), то первый наверняка будет претендовать на звание лучшего, по меньшей мере, месяца (а то и всего сезона).

При счете 0:3 Гегам нанес филигранный удара из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. К слову, Кадимян - один из лидеров гонки бомбардиров белорусского первенства. На его счету уже шесть результативных ударов, пока его голевая серия продолжается уже три матча подряд.

Добавим, что "Неман" занимает 14-е место в турнирной таблице, "Рух" после этой победы поднялся на пятую строчку.

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В статье: Гегам Кадимян Неман (Гродно) Рух (Брест)
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