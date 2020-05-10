Смолевичи - БАТЭ 3:5. Результативная перестрелка в Борисове

Команда Кирилла Альшевского сыграла слишком расслабленно против "Смолевичи", за что едва не поплатилась.

Стартовый состав "Смолевичи" удивил в большей мере, например, Турик и Щегрилкович стали неожиданными фигурами в центре поля. У БАТЭ справа в обороне вышел все же Александар Филипович, а не Бессмертный, а в середине поля Уиллумсону Кирилл Альшевский предпочел Яблонского. Ну и на острие атаки с первых минут появился Максим Скавыш, а не анонсированный нами Дубайич.

Номинальные хозяева уже на первой минуте организовали размашистую атаку, которая привела к голу. Алексей Турик отдал пас на Евгения Барсукова и тот несильным, но точным ударом поразил правую "девятку" ворот Щербицкого!

Однако не долго музыка играла для аутсайдера, еще не перешла минутная стрелка грань условного "дебюта", как счет был сравнен. Станислав Драгун отдал проникающую передачу на Скавыша и Максим в окружении трех защитников не растерялся, отправив мяч мимо голкипера в сетку. Спустя всего две минуты уже сам центрфорвард БАТЭ поучаствовал в еще одном мяче в качестве футболиста, начавшего результативную атаку. Скавыш отдал на Яблонского, который навесил на дальнюю штангу, где Стасевич ударом головой прошил руки вратаря. Уже в следующей атаке Скавыш сам пробивал в падении головой, но неточно, а мог уже практически решать все вопросы своей команды практически на старте поединка.

Остаток первого тайма прошел при издевательской манере игры БАТЄ по отношению к сопернику, явно уступающему в мастерстве. Апофеозом становились проникающие передачи Драгуна между ног противникам и комбинации с доведением мяча до наиболее опасных точек для удара. Правда забить третий гол борисовчанам удалось банально - со стандарта. На подачу с углового Фильцов не добрался и Бага поразил уже пустые ворота.

Второй тайм номинальные гости начали так же неспешно, с полным контролем ситуации. Однако забить удалось "Смолевичи", Щегрикович замкнул на дальней штанге скидку головой от партнера По. Дальше-больше, тот же Жан Морелль По сместился слева в центр и пробил под ближнюю штангу, от которой мяч затрепыхался в сетке. А вот расслабленному БАТЭ уже было очень трудно вновь вернуться на свой максимум, хоть делать это было просто необходимо.

Первый хороший момент возник у фаворита уже после двух замен, правда создали его Стасевич и Нехайчик, игравшие со старта. Игорь навесил на дальнюю штангу, а Павлу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть. Зато реализовал очередной навес Стасевича как раз "джокер" Альшевского Неманья Милич, спустя несколько минут. БАТЭ снова вышел вперед, все же вырвав такую трудную, как оказалось, победу.

Смолевичи - БАТЭ 3:5 (1:3)

Голы: Барсуков (1), Щегрикович (55), По (63) - Скавыш (13), Стасевич (15), Бага (36), Милич (80, 90+3)

Смолевичи: Фильцов - Алибеков, Бондаренко, Жевнеров, Бутаревич - Турик (Вакулич 64), Барсуков, Щегрилкович (Александрович 84), Макаров, По - Верас (Мухамедов 76).

БАТЭ: Щербицкий - Филипович А., Волков, Филипенко, Настич - Бага - Стасевич, Яблонский (Уиллумсон 69), Драгун, Нехайчик (Бессмертный 85) - Скавыш (Милич 71).

Предупреждение: Бутаревич (20), Жевнеров (38), Турик (40), По (52) - Настич (21), Драгун (56), Нехайчик (69)