Чемпионат Беларуси. Брест обыграл Минск в динамовском дерби

“Динамо” Брест побеждает во втором туре подряд и приблизилось к лидеру чемпионата на расстояние в три очка. Турнирное положение чемпиона улучшается, по игре все еще есть вопросы, но и в этом компоненте команда Ковальчука прибавляет. Большой проблемой пока остается только физическая подготовка. Бресту повезло, что Минск во второй половине второго тайма не сравнял счет.

Брест начал активнее и мог выигрывать 2:0 уже к 22-й минуте. Первый момент был реализован уже на пятой минуте – защитник Минска Бручич срезал мяч в свои ворота после борьбы с Милевским. Подачу выполнил Нойок. А на 22-й минуте стопроцентный шанс упустил Лаптев, ударив с хорошей позиции в штангу.

Тут же Минск отыгрался. Шитов выполнил пас вразрез, а Данило переиграл вратарь Бреста. Первый тайм закончился со счетом 1:1.

Второй тайм, как и первый, начался с гола хозяев. И в этот раз Минск посодействовал Бресту. Грубейшую ошибку допустил вратарь гостей Руденок, неудачно сыграв на выходе. Лаптев забил головой.

Начиная с минуты 60-й Брест подсел к своим воротам, но у Минска не было ресурсов, чтобы реализовать территориальное преимущество. Некоторые элементы стиля Кучука у Минска уже прослеживается, но в целом его команда еще не полностью обучена. Брест в конце игры имел пару хороших контратак, но в итоге больше никто не забивал. Победа на классе и сыгранности.

Высшая лига, восьмой тур. Брест, “Брестский”, 2354 зрителя

“Динамо” Брест – “Динамо” Минск 2:1

Голы: Бручич 5 (авт), Лаптев 51 – Данило 24

Брест: Игнатович – Юзепчук, Павловец, Кики, Веретило – Быков, Нойок – Гордейчук, Милевский (Витус 87), Савицкий – Лаптев (Садовский 57)

Минск: Руденок – Бручич, Гороповшек, Динга, Шитов – Козлов (Павловский 73) – Шикавка, Данило (Бахар 65), Олехнович, Риос – Климович

Предупреждения: Веретило 29, Быков 43, Нойок 84 – Климович 33, Козлов 67, Динга 71