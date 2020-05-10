Смолевичи - БАТЭ 3:5. Видеообзор голевого триллера в чемпионате Беларуси
Восемь голов в матче восьмого тура
Вашему вниманию видеообзор матча 8-го тура чемпионата Беларуси между "Смолевичами" и "БАТЭ".
Смолевичи - БАТЭ 3:5 (1:3)
Голы: Барсуков (1), Щегрикович (55), По (63) - Скавыш (13), Стасевич (15), Бага (36), Милич (80, 90+3)
Смолевичи: Фильцов - Алибеков, Бондаренко, Жевнеров, Бутаревич - Турик (Вакулич 64), Барсуков, Щегрилкович (Александрович 84), Макаров, По - Верас (Мухамедов 76).
БАТЭ: Щербицкий - Филипович А., Волков, Филипенко, Настич - Бага - Стасевич, Яблонский (Уиллумсон 69), Драгун, Нехайчик (Бессмертный 85) - Скавыш (Милич 71).
Предупреждение: Бутаревич (20), Жевнеров (38), Турик (40), По (52) - Настич (21), Драгун (56), Нехайчик (69)