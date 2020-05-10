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Брест - Минск 2:1. Победа Милевского и Нойока над командой Кучука в динамовском дерби. ВИДЕО

Беларусь
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Прошлогодний чемпион Беларуси продолжает набирать форму

Брест - Минск 2:1. Победа Милевского и Нойока над командой Кучука в динамовском дерби. ВИДЕО
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Вашему вниманию видеообзор матче 8-го тура чемпионата Беларуси между "Динамо" Брест и "Динамо" Минск.

Высшая лига, восьмой тур. Брест, “Брестский”, 2354 зрителя

“Динамо” Брест – “Динамо” Минск 2:1

Голы: Бручич 5 (авт), Лаптев 51 – Данило 24

Брест: Игнатович – Юзепчук, Павловец, Кики, Веретило – Быков, Нойок – Гордейчук, Милевский (Витус 87), Савицкий – Лаптев (Садовский 57)

Минск: Руденок – Бручич, Гороповшек, Динга, Шитов – Козлов (Павловский 73) – Шикавка, Данило (Бахар 65), Олехнович, Риос – Климович

Предупреждения: Веретило 29, Быков 43, Нойок 84 – Климович 33, Козлов 67, Динга 71

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В статье: Динамо (Минск) чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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