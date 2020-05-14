Торпедо-БелАЗ - Городея. Прогноз на матч 9-го тура Высшей лиги Беларуси

В прошлом туре команда Юрия Пунтуса упустила шанс единолично возглавить таблицу, сыграв вничью 0:0 на поле "Славии" из Мозыря. С подобным исходом закончились три из четырех последних игр жодинского коллектива, в целом же в этом сезоне только раз в матчах с участием "Торпедо-БелАЗ" забитыми голами отметились оба соперника.

"Городея" также не испытывает любви к результативному футболу, но в двух последних матчах как раз фиксировался успех ставки ОБЗ, обе встречи принесли ничью со счетом 1:1. Характерной чертой коллектива Олега Радушко является то, что до сих пор ни в одном из восьми поединков сезона с его участием не было забито три и более мяча.

Беларусь, Высшая лига, 9-й тур

Стадион: "Торпедо" (Жодино)

Арбитр: Евгений Наумов

Торпедо-БелАЗ 18:00 Городея

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Геройства Владимира Бушмы в воротах не только позволяют жодинскому клубу идти во главе таблицы надежности обороны (0,5 пропущенных гола в среднем за матч), но и делают участие в матчах украинского вратаря Родиона Сямука маловероятным. В прошлом туре Бушма снова не пропустил, что позволило его команде набрать очки в Мозыре.

Габриэль Рамос находится под угрозой дисквалификации, имея в пассиве три желтые карточки. Правый вингер "Торпедо-БелАЗ" Илья Кухарчик все еще травмирован и не примет участие в предстоящей игре.

Ориентировочный состав Торпедо-БелАЗ (4-2-3-1): Бушма - Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов - Капленко, Премудров - Антилевский, Хачатурян, Рамос - Горбачик.

После пяти туров "Городея" занимала место в лидирующей группе, неожиданно добыв три победы на старте сезона. Правда потом был матч с БАТЭ (0:2) и опускание с небес на землю. В последующих встречах против "Руха" не выезде и "Минска" дома подопечные Олега Радушко довольствовались ничьими со счетом 1:1.

У команды нет травмированных и дисквалифицированных. Все сильнейшие игроки в заявке смогут выйти на поле в пятницу.

Ориентировочный состав Городея (4-2-3-1): Довгялло - Усеня, Павлючек, Позняк, Йоксимович - Сазанович, Яскович - Шибун, Сорокин, Сайчич - Шавель.

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Цифры и факты

"Торпедо-БелАЗ" удерживает свои ворота на замке в родных стенах уже в течение 270 минут.

"Городея" семь из одиннадцати своих очков набрала на выезде, дважды в четырех случаях победив.

В четырех очных играх кряду между соперниками не может победить принимающая сторона.

Прогноз

Уверены, что хозяева своего не упустят и смогут добыть максимальный результат в предстоящей встрече. Надежность сзади и индивидуальное мастерство впереди позволят команде Пунтуса набрать три очка и остаться в группе лидеров.

Ставка: Победа "Торпедо-БелАЗ" за 1.74