Динамо Минск - Ислочь. Прогноз на поединок чемпионата Беларуси

Приход Леонида Кучука возымел лишь эпизодическое воздействие на "Динамо". Но сильным соперникам столичный гранд, как и раньше, проигрывает. "Ислочь" идет на четвертом месте и при определенных раскладах может возглавить таблицу уже после отчетного тура.

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Добыв пять побед в восьми играх, подопечные Виталия Жуковского умудряются иметь отрицательную разность голов (11-12). Только одна виктория была добыта не с минимальным счетом.

Беларусь, Высшая лига, 9-й тур

Стадион: "Динамо" (Минск)

Динамо Минск 17:00 Ислочь

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"Динамо" уже успело сменить тренера в нынешнем сезоне. Правда после прихода Леонида Кучука ни один матч из трех минский клуб не смог закончить "всухую". В двух предыдущих случаях команда проиграла со счетом 1:2.

Игра в Бресте в прошлом туре началась для минчан неудачно, с автогола. В дальнейшим соперники нанесли поровну ударов с створ, но Минск снова проиграл в плане реализации. Хавбек Данило отметил свое появление в старте забитым мячом, что существенно увеличивает его шансы выйти с первых минут и против "Ислочи". Соответственно, Иван Бахар снова останется на скамейке. При этом в ворота, вероятнее всего, вернется Максим Плотников.

Ориентировочный состав Динамо Минск (3-5-2): Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга - Риос, Козлов, Олехнович, Климович, Бручич - Данило, Шикавка.

Скромному клубу из Минской области повезло с календарем на старте сезона. Судите сами, обыграны были "Белшина", "Витебск", "Славия", "Смолевичи" и "Неман" - три команды из этого списка замыкают турнирную таблицу после восьми туров и никто из них не располагается выше девятого места.

В прошлом туре подопечные Жуковского минимально одолели "Белшину" (2:1), да и то преимуществом не владели, просто продемонстрировав высокий уровень реализации своих моментов.

Ориентировочный состав Ислочь (3-4-3): Хаткевич - Концевой, Янушкевич, Рыбак - Карпович, Патоцкий, Цвейба, Стефан - Комаровский, Янсане, Януш.

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Цифры и факты

Минское "Динамо" и команда "Ислочь" до сих пор не играли вничью в текущем сезоне! Помимо них в чемпионате Беларуси есть лишь еще один коллектив, отметившийся таким же "достижением", это "Энергетик-БГУ".

Все пять побед "Ислочь" добыла на своем поле, соответственно, оба выезда закончились для команды поражениями с общим счетом 1:7. Предстоящий матч станет всего лишь третьим выездным для подопечных Жуковского.

Прогноз

На первый взгляд кажется, что "Ислочь" должна быть теневым фаворитом поединка, учитывая ее турнирное положение. Но в тексте мы уже объяснили почему это не так и не стоит слепо доверять статистике. Уверены, что команде Кучука может помешать добыть долгожданную победу лишь собственная расточительность в завершении атак и очередные досадные ошибки в обороне. Но их вероятность в этом случае не считаем высокой.

Ставка: Победа "Динамо" за 2.04