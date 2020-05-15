Торпедо-БелАЗ - Городея 3:1. Украинский голкипер хозяев отразил пенальти

"Торпедо-БелАЗ" добыл уверенную победу над "Городеей" и возглавил таблицу чемпионата Беларуси перед завтрашними матчами.

С составами команд мы "промахнулись" существенно. Информация о коронавирусе, диагностированном у Владимира Бушмы, появилась лишь утром в день матча, что дало возможность сыграть украинцу Родиону Сямуку в воротах хозяев. Слева в защите "Торпедо-БелАЗ" мы не ожидали увидеть Алисейко, в центре поля Николаевича, а справа в полузащите склонялись к персоне Антилевского, а не Липэ Велозу, который ранее в основе не появлялся.

"Городея" представила вниманию зрителей состав, который удивил персонами Пушнякова в центре поля и Архипова на острие атаки. Артем не успел приехать из России вовремя и поэтому не играл в двух предыдущих встречах, пребывая на карантине. Также стоит вспомнить, что получившего тяжелую травму Сергея Усеню справа в обороне заменил Сергей Шестиловский.

Старт встречи прошел ожидаемо в невысоком темпе, который был на руку гостям. Первый серьезный подход к воротам в середине тайма закончился падением Рамоса в штрафной площадке. Но арбитр никак на это не отреагировал. Оставшиеся удары наносились из-за пределов штрафной и опасности для Довгялло не таили. Тем не менее, "Торпедо-БелАЗ" вскоре открыл счет - Горбачик просочился правым флангом и прострелил во вратарскую, откуда Липэ Велозу замкнул ударом уже по пустым воротам.

Вначале второй трети игрового времени Сазонович, который уже имел предупреждение в пассиве, вынужден был останавливать соперника запрещенным приемом. Удаление позволило Хачатуряну и Горбачику в компании двух бразильцев по сути разрывать "Городею" в оставшееся время первого тайма. Но к результативному исходу это не привело. Более того, гости могли даже в меньшинстве отличиться перед самым перерывом, но сделать это им не позволил Родион Сямук, блестяще сыгравший в ближнем бою с оппонентом.

Дебют второго тайма прошел при полном преимуществе хозяев и гол подопечных Пунтуса оставался лишь вопросом времени. Вскоре затяжная атака принесла результат. Сперва мог забивать Рамос, но Довгялло отразил опасность. Правда во второй фазе атаки Габриэль отдал на Велозу и тот оформил дубль, снова поразив опустевшие ворота.

После второго гола "Торпедо-БелАЗ" осмелел окончательно и был неоднократно близок к установлению разгромного счета. Но каждый раз Рамосу, Хачатуряну либо Антилевскому не хватало какой-то малости. А вот "Городея" свой редкий момент использовала, заработав пенальти. Первый удар Сайчича украинский вратарь Родион Сямук взял, но с добиванием справиться уже не сумел.

Тем не менее, спустя всего три минуты Хачатурян снова установил гандикап в пользу своей команды на отметке в два мяча. Андрей оказался один в районе 11-метровой отметки и добил в сетку мяч, отскочивший от защитника соперника.

Торпедо-БелАЗ - Городея 3:1 (1:0)

Голы: Велозу (26, 53), Хачатурян (77) - Сайчич (74)

На 74-й минуте Сайчич ("Городея") не забил пенальти

Торпедо-БелАЗ: Сямук - Устинов, Яшин, Бордачев, Алисейко - Капленко, Николаевич (Антилевский 71) - Липэ Велозу, Хачатурян (Левицкий 88), Рамос - Горбачик (Юсов 69).

Городея: Довгялло - Шестиловский, Павлючек, Позняк, Йоксимович - Сазонович, Пушняков - Шибун (Байдук 42), Сорокин (Воловик 79), Сайчич - Архипов (Яскович 58).

Предупреждение: Велозу (18), Николаевич (45+2) - Сазонович (14, 31), Йоксимович (38)

Удаление: Сазонович (31)