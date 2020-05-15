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Энергетик-БГУ - Динамо Брест. Прогноз на матч Чемпионата Беларуси

Беларусь
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UA-Футбол делает прогноз на матч Высшей белорусской лиги, который состоится 16 мая, начало встречи в 14:00

Энергетик-БГУ - Динамо Брест. Прогноз на матч Чемпионата Беларуси
UA-Футбол
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Действующий чемпион Беларуси отстает от главного открытия нового сезона – "Энергетика" - на два очка. Соответственно, команда из Минска выше в турнирной таблице и всерьез претендует на призовые места. По сравнению с прошлым чемпионатом, когда "Энергетик" боролся за выживание, теперь эта команда представляет серьезную угрозу для признанных фаворитов.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 9-й тур
Стадион: Городской (Молодечно)

Энергетик БГУ 14:00 Динамо Брест

Телетрансляция – Спорт 1

Эти две команды в текущем сезоне на двоих имеют аж одну ничью, а в последних турах по две победы у них. "Динамо" Брест неделю назад разобралось с "Динамо" Минск 2:1, а ранее была победа над "Белшиной" 3:0. А "Энергетик" имеет в активе гостевые виктории над "Слуцком" 2:1 и "Смолевичи" 2:0.

Для нас этот матч интересен в связи с тем, что у гостей наверняка в основе сыграют Милевский и Нойок. А вот у хозяев нет легионеров из Украины.

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В прошлом чемпионате "Динамо" Брест один раз обыграл "Энергетик", бессовестно разгромив их в Бресте 6:2. Однако "Энергетик" не позволит брестчанам отпраздновать победу в родных стенах – почетная ничья 1:1. Команда Милевского и Нойка считается фаворитом и в этот раз, но есть большие сомнения, что гости смогут доказать этот статус. Скорее всего, миром разойдутся соперники. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Динамо (Брест) Энергетик-БГУ Прогноз
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