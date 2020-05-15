Шахтер - Славия. Прогноз на матч Чемпионата Белоруси

И "Шахтер", и "Славия" в прошлом туре сыграли вничью. Очень похожие были эти мировые, поскольку без голов завершились матчи. К тому же похожие показатели результативности у них – 9 забитых голов у Солигорска, 10 голов у Мозыря. А по пропущенным мячам заметное преимущество у "Шахтера" - три против 12. После "сухих" матчей в этот раз ожидаем голевого многообразия.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 9-й тур

Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск 16:00 Славия Мозырь

Телетрансляция – Спорт 1

Команда Юрия Вернидуба очень нестабильна в этом чемпионате, "горняки" создают множество моментов, но далеко не всегда реализовывают их. Уже много очков растеряли солигорчане – три нулевых ничьи в пассиве в восьми прошлых играх. а также неприемлемое седьмое место занимает "Шахтер".

"Славия" в турнирной таблице идет на девятом месте и всего на одно очко отстает от соперника по туру. В трех последних турах полный набор результатов у Мозыря – поражение, победа и ничья. Судя по всему, также не хватает ей стабильности. Два украинцы играют за "Славию" - Пантя и Слюсар, можно ожидать, что они сыграют в девятом туре.

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В прошлом сезоне "Шахтер" дважды обыграл "Славию" 1:0 в гостях и 5:1 на своем поле. В пяти последних играх "горняки" неизменно выигрывали у соперника из Мозыря с общим счетом 15:2. Не проиграть удавалось "Славии" еще в 2016-м году – ничья 1:1. В этот раз гостям ничью будет отстоять очень сложно, тем более, с огромными проблемами в обороне. Один из худших показателей пропущенных мячей в чемпионате у команды из Мозыря. Прогноз: победа Шахтера 3:1.