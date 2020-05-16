Шахтер С - Славия 2:0. Вернидуб снова побеждает

Постепенно "горняки" приближаются к группе лидеров, пять матчей без поражений, четыре из них победные. Тем не менее, "Славия" дала серьезный бой "Шахтеру" и большую часть игрового времени на поле держалась интрига. Гости вполне могли вырвать ничью.

Команде Вернидуба стало легче после забитого мяч, реализация моментов становится лучше, впрочем, оборона соперника из Мозыря одна из самых слабых в чемпионате. А вот в атаках "Славия" должна была забивать как минимум один мяч. Если бы не удаление, высока вероятность, что гости отыгрались бы.

"Шахтеру" удалось поставить жирную точку в конце противостояния и спокойно довести игру к логическому завершению, что позволило набрать три важных очка. В следующем туре у "Шахтера" еще более приемлемый соперник, явный аутсайдер со дна турнирной таблицы - "Белшина".

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 9-й тур

Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск - Славия Мозырь 2:0

Голы: Лисакович 30, Баланович 87

Шахтер: 30. Гутор, 5. Антич, 20. Сачивко, 67. Бегунов, 27. Секе, 77. Кендыш, 8. Селява, 16. Баланович, 24. Диасамидзе (Бодул 70), 28. Иванович, 88. Лисакович.

Славия: 16. Барановский, 5. Потапов, 17. Недашковский, 29. Ковалевский, 31. Тымонюк, 44. Малькевич, 88. Раевский, 6. Пантя (Слюсар 68), 9. Котляров (Мельников 57), 13. Костров, 7. Нарх.

Предупреждения: Секе 55, Диасамидзе 59 - Потапов 26, Малькевич 32, Барановский 90

Удаления: Малькевич 72