БАТЭ разгромил Слуцк. В этот раз без сюрпризов для обороны фаворита

Борисовский БАТЭ единолично возглавил турнирную таблицу Высшей лиги Беларуси в результате победы над "Слуцком". Гостевой коллектив не смог ничем ответить на три гола соперника.

Стартовые составы команд несколько удивили, по крайней мере мы не смогли их угадать абсолютно точно. У БАТЭ вышли с первых минут оба Филиповича в обороне, а не оказалось на поле Бессмертного и Волкова. В середине поля отсутствовал Дмитрий Бага, зато шанс проявить себя получил герой прошлого тура Неманья Милич. Его соотечественник Дубайич занял место на острие атаки, хоть мы и ждали увидеть там Максима Скавыша. Нельзя не отметить, что и место в воротах занял Антон Чичкан, а не основной кипер БАТЭ Денис Щербицкий, которого не оказалось даже в заявке.

У "Слуцка" в старте вышли оба украинца, Юрий Тетеренко заменил Салу в чередине поля, а вот Сергей Чеботаев занял привычную позицию справа в обороне. Слева в защите свои силы попробовал Бобко, справа в полузащите снова вышел Кривулькин, а не Короев.

Уже на первых минутах БАТЭ обозначил свое преимущесвто и быстро забил. Массированная атака левым флангом закончилась прострелом Настича, на который готовы были откликнуться трое партнеров. Но сделать результативный удар удалось Неманье Миличу, который продлил свою голевую серию. Супер-шанс удовить преимущество совсем скоро имел Уиллумсон, но из убойной позиции пробил чуть выше "девятки". Однако что не смог сделать партнер с его передачи, реализовал сам Игорь Стасевич, когда блестяще оформил гол со штрафного, перебросив стенку.

Помимо двух голов, которые арбитр засчитал, дважды мяч оказывался в сетке ворот соперника после положения вне игры у борисовчан и это лишь к исходу экватора игрового времени в первом тайме. Правда в дальнейшем подопечные Альшевского успокоилось и это позволило игрокам "Слуцка" создать и свои моменты. Наиболее активным в завершении уже привычно был центральный защитник Коанда, но со всеми опасными моментами справлялся Чичкан.

После перерыва украинец Тетеренко, у которого был в пассиве "горчичник", уступил свое место на поле Драману Салу. Однако к лучшему это игру гостей не изменило, а помогла им поднять голову разве что пассивность БАТЭ, который действовал инертно. Стоило же хозяевам немного увеличить скорость, как это тут же довело результат до разгромного. Уиллумсон сделал длинную диагональ направо, Александар Филипович сбросил головой на Павла Нехайчика и тот, не сближаясь с вратарем, поразил ближний угол ворот соперника.

БАТЭ - Слуцк 3:0 (2:0)

Голы: Милич (4), Стасевич (24), Нехайчик (70)

БАТЭ: Чичкан - Филипович А., Филипович Я., Филипенко, Настич - Яблонский (Бага 78) - Стасевич, Уиллумсон, Драгун, Милич (Нехайчик 64) - Дубайич (Скавыш 64).

Слуцк: Панкратов - Чеботаев, Коанда, Образов, Бобко (Трубило 66) - Тетеренко (Салу 46), Такулов, Семенов - Кривулькин, Сердюк, Бала (Короев 77).

Предупреждение: Филипенко (66), Настич (85) - Коанда (16), Чеботаев (17), Тетеренко (23), Короев (85)