Юрий Вернидуб: Славия - хорошая команда, которая играет, а не ставит автобусы или троллейбусы

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал домашнюю победу над "Славией" в матче 9-го тура чемпионата Беларуси.

— Я рад за ребят, рад, что начали выигрывать. И, кроме того, что выигрываем, на мой взгляд, стали показывать неплохую игру. Что первый тайм, что второй. "Славия" – хорошая команда. Причем, это команда, которая играет в футбол, а не строит у своих ворот автобусы или троллейбусы. Они выбрали свою модель игры и играют по ней. Не зря они обыграли БАТЭ и брестское "Динамо".

Сегодня наши ребята вышли собранными, был хороший настрой, удалось забить неплохие мячи. Даже статистика говорит сама за себя – мы нанесли 21 удар, а команда соперника 2 или 3. Выиграли – и я счастлив. Идем дальше. Скоро игра с "Белшиной". Это будет непростая игра, хоть они и аутсайдеры. Будем настраиваться и готовиться к матчу с бобруйчанами.

— Тренер "Славии" сказал, что они сегодня провели едва ли не худшую игру в сезоне. Это, как вы считаете, больше заслуга "Шахтера" или именно с ними было что-то не то?

— Не хочу себе брать какие-то лавры, но то, что мы каждого соперника разбираем досконально и доносим до ребят – это однозначно. Может быть, у них сегодня день был неудачный. Я не могу говорить за команду-соперника. За свою команду могу сказать, что действительно вышли с хорошим настроем, самоотдачей. Играли в быстрый в футбол – в одну-две передачи, не было этой академии и передержки мяча. Плюс, много провели фланговых атак. То, что мне нравится, когда команда атакует флангами и есть три-четыре футболиста, которые могут завершить эти атаки. Мы строим свою игру, а то, что у"Славии" сегодня что-то не пошло… Бывает.