Динамо Минск - Ислочь 1:0. Домашняя победа Кучука. Видеообзор матча
Минимальна победа в исполнении подопечных украинского наставника
Динамо Минск - Ислочь 1:0 (0:0)
Гол: Бахар (60)
Динамо: Плотников - Шитов, Горопевшек, Динга - Риос (Швецов 69), Козлов, Олехнович, Климович, Сухоцкий - Данило (Павловски 77), Бахар (Шикавка 77).
Ислочь: Хаткевич - Концевой, Янушкевич, Папуш - Карпович, Патоцкий, Цвейба, Краснов (Лисовский 77) - Комаровский (Холодинский 53), Янсане, Януш.
Предупреждение: Шитов (37), Бахар (45), Олехнович (64, 73), Плотников (84) - Концевой (45), Холодинский (81), Янсане (86)
Удаление: Олехнович (73)
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