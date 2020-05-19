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COVID-19 уже и здесь? Матч между Смолевичами и Минском официально перенесен

Беларусь
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Только не говорите батьке

COVID-19 уже и здесь? Матч между Смолевичами и Минском официально перенесен
Новина українською

Сегодня Бюро Исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола" приняло решение о переносе матча 10-го тура с участием футбольных клубов "Смолевичи" и "Минск". Поединок, который должен был состояться 23 мая в 14:00, перенесен на более поздний срок. Официальная причина такого решения – не сообщается.

Также перенесены матчи 10-го тура среди дублирующих составов "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) – "Неман" (Гродно) и "Смолевичи" – "Минск". Поединки, которые должны были состояться 20 и 22 мая соответственно, перенесены на более поздний срок.

Напомним, на прошлой неделе у украинского защитника "Минска" было подозрение на коронавирусную инфекцию.

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В статье: Минск чемпионат Беларуси ФК Минск Смолевичи (Беларусь) коронавирус
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Источник:
АБФФ

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