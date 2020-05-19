Динамо Брест - БАТЭ. Прогноз с анонсом матча

Далеко не лучшим образом стартовало брестское "Динамо" в нынешнем сезоне. Выход в финал Кубка, пожалуй, единственый положительный момент текущей весны для команды Милевского и Нойка. А вот в чемпионате добыто лишь четыре победы в девяти матчах при таком же количестве поражений, что позволяет располагаться всего лишь на седьмом месте.

Благо, БАТЭ также был не безгрешен и на данный момент отставание от лидера составляет всего лишь шесть очков, половину из которых можно отыграть уже в предстоящем матче. Правда сделать это будет тяжело, так как подопечные Кирилла Альшевского одержали пять побед кряду и букмекеры на их стороне.

Беларусь, Высшая лига, 10-й тур

Стадион: ОСК "Брестский"

Арбитр: Алексей Кульбаков

Динамо Брест 19:00 БАТЭ

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Главный тренер "Динамо" Сергей Ковальчук не смог, да и не захотел использовать всех сильнейших в субботнем матче против "Энергетика-БГУ", что привело к поражению (1:2). Учитывая насыщенный календарь третьей декады мая, наставник решил дать отдыха Артему Милевскому. А вот Александр Нойок отбывал дисквалификацию.

Милевский и Лаптев появились по ходу второго тайма, но спасти положение для чемпиона не смогли. В предстоящей же встрече Ковальчук все еще не сможет рассчитывать на травмированного Элиса Бакая и Евгения Хачериди, которому осталось отбыть последний, пятый, матч по мотивам дисквалификации.

Ориентировочный состав Динамо (4-2-3-1): Игнатович - Юзепчук, Павловец, Габи Кики, Веретило - Кисляк, Нойок - Савицкий, Милевский, Гордейчук - Лаптев.

Борисовский клуб в прошлом туре не заметил сопротивления "Слуцка" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу.

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Перед этим были не менее уверенные победы над "Неманом" (3:1) и "Смолевичи" (5:3), которые все же оставляли определенные вопросы из-за игровой аритмии БАТЭ.

Альшевский в принципе активно применяет ротацию, так что необходимости давать отдых всем сильнейшим игрокам в девятом туре у него не было. Боян Настич пребывает на грани дисквалификации и следующая желтая карточка станет для него роковой. Предстоящий же поединок точно пропустят из-за болезни основной вратарь Денис Щербицкий и форвард Антон Сорока.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-2-3-1): Чичкан - Филипович А., Филипенко, Волков, Настич - Бага, Яблонский - Стасевич, Драгун, Милич - Скавыш.

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Цифры и факты

БАТЭ забил 11 голов в трех последних поединках чемпионата.

Легионер борисовского клуба Неманья Милич оформил три гола, сыграв 83 минуты в сумме в двух последних матчах.

"Динамо" оставило свои ворота на замке лишь раз в семи последних встречах.

В воскресенье 24-го мая состоится финал национального Кубка Беларуси между этими же соперниками.

Прогноз

Наиболее очевидным и реальным вариантом для ставки является выбор на голы в обе стороны. В обороне и одни, и вторые не идеальны, к тому же у гостей не будет основного вратаря. Нападение же у "Динамо" и, особенно, у БАТЭ играет сейчас выше всяческих похвал.

Ставка: Обе забьют за 1.70