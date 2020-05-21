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Неман - Торпедо-БелАЗ. Ставка и прогноз на матч чемпионата Беларуси

Беларусь
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Во втором поединке 10-го тура белорусской Высшей лиги "Торпедо-БелАЗ" отправится в Гродно, где сыграет с одним из аутсайдеров, "Неманом". Начало встречи в 19:00, в четверг 21 мая.

Неман - Торпедо-БелАЗ. Ставка и прогноз на матч чемпионата Беларуси
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гродненский клуб опустился на 14-е место, хотя по качеству игры вряд ли сильно похож на безнадежных аутсайдеров, с которыми идет по соседству. Ну а наличие Гегама Кадимяна в составе делает ближайшие перспективы "речников" весьма радужными.

За счет надежности Владимира Бушмы в воротах "Торпедо-БелАЗ" удалось войти в группу лидеров и остаться там к трети турнирной дистанции. Даже сменщик основного голкипера, Родион Сямук, играет уверенно, что позволило победить в прошлом туре.

Читайте также Торпедо-БелАЗ - Городея 3:1. Украинский голкипер хозяев отразил пенальти

Беларусь, Высшая лига, 10-й тур

Стадион: "Неман" (Гродно)

Арбитр: Сергей Чистов

Неман 19:00 Торпедо-БелАЗ

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Последний раз команду Юрия Ковалевича можно было видеть в деле 9 мая, когда она дома уступила "Руху" (2:4), но Кадимян оформил дубль, в том числе забив красивый гол в "девятку". Игра с "Минском" на прошлой неделе не состоялась из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

Армянский форвард с украинским гражданством забил уже шесть голов, в том числе отметившись результативными действиями в трех последних поединках кряду. Помимо Кадимяна, ждем в основе и хорошо знакомых украинской публике Глеа Рассадкина и Владимира Коваля.

Ориентировочный состав Неман (4-2-3-1): Дударь - Васильев, Мурачев, Стойкович, Лешко - Якимов, Легчилин - Рассадкин, Забелин, Кадимян - Коваль.

Победа над "Городеей" (3:1) на фоне кадровых потерь действительно улучшила настроение жодинцев. Здорово проявила себя связка Липэ Велоу и Габриэля Рамоса, которым активно помогали Хачатурян с Горбачиком.

Помимо Бушмы, который все еще находится на карантине, не стоит ждать появления в основе и защитника Никиты Степанова. Вместо него в прошлом туре неплохо отработал в обороне Дмитрий Алисейко. Также уже достаточно давно травмирован правый вингер Илья Кухарчик.

Ориентировочный состав Торпедо-БелАЗ (4-5-1): Сямук - Алисейко, Яшин, Бордачев, Устинов - Хачатурян, Николаевич, Капленко, Липэ Велозу, Габриэль Рамос - Горбачик.

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Цифры и факты

  • Если дома "Торпедо-БелАЗ" набрало десять очков из двенадцати возможных, то на выезде сумело разжиться всего восемью баллами из 15 доступных.
  • "Неман" забил дома восемь мячей в четырех встречах, ни разу в сезоне не покидая поле домашнего стадиона без минимум одной результативной атаки.
  • В очных встречах с "Торпедо-БелАЗ" "Неман" добывал победу лишь раз в шести последних случаях. В пяти матчах этой серии "речники" не смогли забить.

Прогноз

Хороши хозяева в нападении, поэтому фавориту будет сложно удержать свои ворота на замке. В этих условиях и сами "автозаводцы" не должны покидать поле без минимум одной результативной атаки. Учитывая провисание линии на рынке тоталов, есть все шансы выиграть, взяв "верх" с целочисленным порогом.

Ставка: Тотал больше (2) за 1.88

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В статье: чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино) Неман (Гродно) Прогнозы
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