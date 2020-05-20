Тренер Торпедо-БелАЗ: Липе убежал из Львова. Посчитал, что бесплатно и голодным там нечего сидеть

Главный тренер "Торпедо-БелАЗ" Юрий Пунтус рассказал об экс-игроке "Львова" Липе, который перешел в белорусский клуб в аренду в конце марта.

– В команде бразильцев очень много добротных. Но есть миллионные контракты. Нам таких не получить.

– Зарплаты бразильцев из "Торпедо-БелАЗ" выделяются на фоне остальных?

– Нет. Не будем дразнить обывателей. Сегодня даже про белорусский футбол понятно, что игроки получают больше, чем рабочий завода. Сегодня Рамос и Липе в середине по контрактам в "Торпедо-БелАЗ".

Мы же все-таки их реанимировали. Особенно Липе. Вы же знаете его судьбу. Ему пришлось убежать из "Львова". Там ему было невыносимо тяжело находиться. Он полгода вообще не играл, но я знал, кого беру.

Его команде приходилось ездить на туры на автобусе. Украина – это не Беларусь. Это дорога по 20-25 часов. Плюс не баловали питанием. И невыплата зарплаты. Он посчитал, что бесплатно и голодным там нечего сидеть.