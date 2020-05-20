Динамо Брест - БАТЭ 1:3. Тяжелый нокдаун накануне финала Кубка

Команда Нойка и Милевского по делу уступила БАТЭ на своем поле. Конкурент оголил проблемы Бреста в обороне и хладнокровно наказал за ошибки.

В стартовом составе Бреста мы не угадали с позициями вратаря и левого защитника. Павлюченко вышел с первых минут защищать последний редут, а вот опытный Максим Витус помогал ему в этом деле на фланге. У БАТЭ тоже было две неожиданности, все же Щербицкий остался на скамейке, а во втором поединке подряд место в воротах занял Антон Чичкан. Ну а слева в полузащите Альшевский не стал выпускать героя последних матчей Неманью Милича, сделав выбор в пользу бывшего футболиста "Динамо" и действующего чемпиона страны Павла Нехайчика.

Старт поединка прошел в неспешном темпе, соперники явно побаивались друг друга. Хотя больше мячом владели гости, но именно выпады "Динамо" были более острыми. В одном из них Чичкан ошибся на выходе и Милевский мог забивать с близкого расстояния, однако по мячу не попал. С дальней дистанции пробивал Нойок, но точности его попытке не хватило. У борисовчан также были свои аргументы при ударах из-за пределов штрафной (Яблонский), ну и угловые в исполнении Игоря Стасевича таили серьезную опасность воротам Павлюченко. Именно один из них помог отличиться Стниславу Драгуну. Не самый высокий полузащитник БАТЭ выиграл борьбу у еще одного "малыша", Александра Нойка. А Стасевич, таким образом, записал в свой актив уже шестую результативную передачу в сезоне!

И все же на перерыв команды ушли при равном счете. Савицкий разрезающей передачей с фланга нашел в штрафной Милевского и Артем Владимирович, остановив мяч первым касанием, пыром отправил его в ближнюю "девятку". Очень зрелищный гол получился, который к тому же вернул надежды болельщикам "Динамо" на положительный результат.

Дебют второго тайма прошел с преимуществом БАТЭ. Сперва Филипович не использовал отличный момент после паса Стасевича, а затем Драгун снова выиграл второй

этаж, но попал в стойку. После этого Скавыш мог использовать еще одну передачу-конфетку от капитана борисовчан, но мяч немного разминулся с ближним углом ворот "Динамо". Все эти моменты подтверждают, что именно БАТЭ владел преимуществом во второй половине игры. Ну а замена Баги с выходом Уиллумсона лишь доказала ставку тренерского штаба гостей исключительно на победу. Это был переход со схемы с двумя опорными на доминирующую формацию 4-1-4-1.

Как бы там ни было, но забивать победный гол могло именно "Динамо" - Кривец протащил мяч левым флангом и сделал прострел на дальнюю штангу, где сразу два игрока хозяев (Милевский и Савицкий) должны были результативно замыкать. Однако Павел пробил неточно, да еще и травмировался в том эпизоде. Ну а Артем вскоре ушел с поля. Правда к тому моменту БАТЭ уже повел в счете - гости наглядно продемонстрировали что бывает с командами, которые не используют столь явные голевые моменты - их наказывают. Настич финтом Зидана разобрался с защитниками соперника и ударил в дальний угол. Павлюченко отразил, но с добиванием Нехайчика футболисты обороны "Динамо" справиться не смогли.

В концовке БАТЭ забил еще и третий усилиями едва вышедшего со скамейки "суперсаба" Милича. Борисовчане укрепили свою лидерскую позицию. Ну а действущий чемпион отстает от борисовчан теперь уже на девять очков, проиграв ровно половину встреч в первой трети сезона.

Динамо Брест - БАТЭ 1:3 (1:1)

Голы: Милевский (40) - Драгун (31), Нехайчик (73), Милич (80)

Динамо: Павлюченко - Юзепчук, Павловец, Габи Кики, Витус - Кисляк, Нойок (Садовский 85) - Савицкий, Милевский (Быков 74), Гордейчук (Кривец 66) - Лаптев.

БАТЭ: Чичкан - Филипович А., Филипенко, Волков, Настич - Бага (Уиллумсон 69), Яблонский - Стасевич (Бессмертный 84), Драгун, Нехайчик (Милич 77) - Скавыш.

Предупреждение: Кисляк (4), Нойок (36), Павловец (48), Савицкий (54) - Филипенко (38), Скавыш (55)