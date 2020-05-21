Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1. Волевая победа, несмотря на гол украинца

"Торпедо-БелАЗ" забило первым, но "Неман" проявил морально-волевые качества и добыл важнейшие три очка.

Наставники команд несколько удивили стартовыми составами. У "Немана" сразу два изменения коснулось линии обороны - вместо Мурачева в центре играл Легчилин, а на левый фланг вышел не Лешко, а Слабашевич. Но главный для нас элемент ротации коснулся центра нападения, где вышел Зоран Марушич, а не украинец Владимир Коваль. Кстати, опытного форварда не оказалось даже в заявке. Зато был украинец на поле в составе жодинцев, Дмитрий Юсов заменил Андрея Хачатуряна, который также отсутствовал даже на скамейке. Степанов же сменил Бордачева в центре обороны.

Целесообразность своего присутствия на поле Юсов доказал очень быстро. Избавившись от опеки, он положил корпус и пробил в дальний угол, застав врасплох вратаря хозяев. Это позволило "Торпедо-БелАЗ" получить преимущество в счете и возможность играть в удобном стиле уже в дебюте матча. В дальнейшем гродненцы создавали эпизоды для взятия ворот, в частности Марушич несколько раз выходил на оперативный простор, но каждый раз для акцентированного удара не хватало какой-то мелочи. Подопечные же Юрия Пунтуса принялись действовать вторым номером, оберегая устраивающий счет.

В целом моментов у "Немана" было немного, но индивидуальный класс футболистов все же сказался перед перерывом. Гегам Кадимян оказался с мячом в штрафной справа и навесил на дальнюю штангу. Причем обращает внимание то, как он это сделал - шведой по высокой дуге! На мяч первым откликнулся бывший игрок кропивницкой "Зирки" Глеб Рассадкин, который головой отправил снаряд в сетку. Гол, который обещал интересное развитие событий после перерыва и заносил нашу ставку из анонса как минимум с возвратом уже в первые 45 минут.

Кадимян же, благодаря этому пасу, догнал Жосура Яхшибаева во главе таблицы бомбардиров, у обоих футболистов показатели 6+1.

Юрий Пунтус решил заменить Николаевича в перерыве, а вскоре снял и Юсова, несмотря на гол украинца. Хотя к тому времени "автозаводцы" вернули себе инициативу после бодрого старта от "Немана" во второй половине матча. Мяч чаще находился на половине поля хозяев. Однако "Неману" в одной из немногочисленных вылазок к чужим владениям удалось заработать пенальти и Валерий Жуковский с точки вывел команду вперед.

Спустя несколько минут после гола Игорь Ковалевич отреагировал, сняв капитана с игры, а вместо него выпустив дополнительного центрального защитника, Романа Вегерю. Таким образом, "Неман" перешел на игру с целью удержать минимальный перевес, еще в меньшей степени помышляя о контригре. Тем не менее, в концовке Марушич забил третий гол, который окончательно утвердил всех в мысле, что в этот день жодинцам ничего не светит.

"Неман", благодаря сенсационной волевой победе, поднялся на две строчки в турнирной таблице и сейчас 11-й. Ну а "Торпедо-БелАЗ" рискует опуститься на 5-6 места, если "Энергетик-БГУ" и "Слуцк" одержат в 10-м туре победы.

Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 (1:1)

Голы: Рассадкин (43), Жуковский (68 пен), Марушич (90) - Юсов (10)

Неман: Дударь - Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич - Якимов, Жуковский (Вегеря 72) - Рассадкин (Яблонский 59), Забелин, Кадимян (Лешко 86) - Марушич.

Торпедо-БелАЗ: Сямук - Алисейко, Яшин, Степанов, Устинов - Юсов (Журневич 60), Николаевич (Антилевский 46), Капленко, Липэ Велозу, Габриэль Рамос - Горбачик (Леонович 83).

Предупреждение: Якимов (52), Васильев (76), Марушич (80), Вегеря (81) - Липэ Велозу (81)