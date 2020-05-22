Шахтер - Белшина 4:0. Разгром на одной ноге

В поединке с "Белшиной" подопечные Юрия Вернидуба решили не включать максимальные обороты. Тем не менее, их "джокеры" сработали отлично и довели итоговый счет до крупного.

Стартовые составы удивили совсем немного, у хозяев появился Руслан Хадаркевич в центре поля, который как раз отбыл дисквалификацию. За "Белшину" же вышел с первых минут центральный защитник Кирилл Маляров, которого мы не ожидали увидеть в старте.

Начало поединка прошло в равной борьбе, "Белшина" даже действовала острее соперника. Тем не менее, "горнякам" помог стандарт, Антич навесил с углового и Бегунов ударом головой распечатал вратаря соперника. После гола "Шахтер" и дальше владел инициативой и мячом, а бобруйский коллектив максимум на что рассчитывал, так это на контрвыпады, которые не были весьма частым явлением. Тем не менее, в концовке первого тайма дважды мог забивать Леонид Ковель, в одном из эпизодов Антич даже вынужден был выносить мяч с линии ворот.

Начало второго тайма мало чем отличалось от концовки первого. "Шахтер", как и раньше, не спешил со вторым голом, разве что Антич мог отличиться ударом со штрафного, но пробил немного неточно. "Белшина" же выжидала свои моменты и пыталась создать их в основном при помощи стандартов. Это не уберегло хозяев от нервной концовки, но все же со счастливым концом. Вышедший на замену Дмитрий Подстрелов использовал скидку Виталия Лисаковича и установил более уверенный счет. Ну а вскоре он же дальним ударом довел результат до крупного.

Даже это еще был не конец, Дарко Бодул, еще один вышедший со скамейки игрок "Шахтера", в концовке выдержал гроссмейстерскую паузу и уложил на газон нескольких соперников, поразив ворота "Белшины" в четвертый раз!

Забить бобруйский коллектив так и не сумел, оставшись после этого поражения на последнем месте в таблице. А вот "горняки" вошли в тройку после этого успеха и уже полноценно включаются в чемпионскую гонку.

Шахтер - Белшина 4:0 (1:0)

Голы: Бегунов (21), Подстрелов (77, 82), Бодул (89)

Шахтер: Гутор - Бегунов, Селява, Сачивко, Антич - Диасамидзе (Бодул 46), Хадаркевич, Баланович - Иванович (Подстрелов 71), Кендыш, Лисакович (Луллаку 80).

Белшина: Туранок - Нечаев, Одеоибо, Маляров, Кучинский - Соланович, Глебко, Башилов, Бордуков (Салимов 78), Рекиш (Бежонов 81) - Ковель (Барковский 87).

Предупреждение: Кендыш (73) - Маляров (55), Башилов (70)