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Шахтер Солигорск - Белшина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Подопечные Юрия Вернидуба примут аутсайдера в рамках 10-го тура.
Поединок между разыгравшимися "горняками" и безнадежным аутсайдером.
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