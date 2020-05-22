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Шахтер Солигорск - Белшина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Беларусь
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Подопечные Юрия Вернидуба примут аутсайдера в рамках 10-го тура.

Шахтер Солигорск - Белшина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Поединок между разыгравшимися "горняками" и безнадежным аутсайдером.

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В статье: Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Белшина (Бобруйск)
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