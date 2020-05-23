Слуцк и Рух Брест сыграли вничью

Команды из верхней половины таблицы беларусского чемпионата завершили свой поединок 10 тура вничью.

Хозяева в первом тайме выглядели убедительнее, но свои моменты материализовать в результат не смогли. "Рух" же до перерыва отвечал в основном контратаками, одна из которых завершилась классным выстрелом в перекладину Васильева. И во второй половине обе соперники создавали достаточно моментов, но подводила реализация. Разменять нули на табло на что-либо более радостное футболисты смогли в заключительные десять минут: Семёнов замкнул фланговую подачу, а Васильев реализовал 11-метровый за фол голкипера Панкратова на Диалло.

Украинцы Сергей Чеботаев у хозяев и Александр Мигунов у гостей провели на поле весь матч. Со скамейки запасных "Слуцка" за поединком следил ещё один украинец Юрий Тетеренко.

Для "Руха" это уже пятая ничья из десяти матчей текущего чемпионата. А "Слуцк" без победы три поединка кряду.

"Слуцк" - "Рух" 1:1

Голы: Семёнов 81 - Васильев 87 (пен.)