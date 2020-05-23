БАТЭ - Динамо Брест. Анонс и прогноз на финал Кубка

Две сильнейшие команды страны по итогам прошлого чемпионата разыграют и Кубок Беларуси - весьма редкое явление для этого турнира, где сенсации случаются регулярно. Победитель предстоящего матча имеет шансы стать самым титулованным клубом в его истории. В настоящий момент у пятерых команд по три трофея в активе: помимо БАТЭ и "Динамо" (Брест) это еще солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и бобруйская "Белшина".

"Динамо" (Брест) выигрывал национальный Кубок каждый раз, когда удавалось пробиться в финал. БАТЭ пять раз в решающем матче уступал и по этому показателю с ним в истории турнира может сравниться лишь солигорский "Шахтер", который также потерпел пять поражений в кубковых финалах.

Беларусь, Кубок Беларуси, финал

Стадион: "Олимпийский стадион Динамо" (Минск)

Арбитр: Амин Кургхели

БАТЭ 17:00 Динамо Брест

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В прошлую среду состоялся матч финалистов Кубка в рамках чемпионата и подопечные Кирилла Альшевского добились гостевой победы (3:1). Голы Драгуна, Нехайчика и Милича стали залогом трех очков в копилку и уверенного лидерства.

Бывший игрок брестского "Динамо" Павел Нехайчик набрал впечатляющую форму, забив четыре гола в восьми поединках. Также радует своей эффективностью Неманья Милич, который оформил четыре взятия ворот за 97 игровых минут!

У БАТЭ нет дисквалификаций на финал. Денис Щербицкий оставался вне игры в двух предыдущих матчах, хотя его тест на коронавирус не был подтвержден как "положительный". А вот нападающий Антон Сорока все еще находится на больничном, так что в решающем матче Кубка Альшевскому предстоит обойтись без его услуг.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-2-3-1): Чичкан - Филипович А., Филипенко, Волков, Настич - Бага, Яблонский - Стасевич, Драгун, Нехайчик - Скавыш.

После домашнего поражения от конкурента в борьбе за чемпионство "Динамо" отстает от БАТЭ в чемпионате уже на девять очков, занимая восьмую строчку. О защите чемпионского титула речь уже сейчас не идет, так что возможность завоевать главный трофей в Кубке упускать нельзя.

Евгений Хачериди отбыл длительную дисквалификацию и готов сыграть в финале. Учитывая регулярные позиционные провалы обороны "Динамо" в предыдущих матчах и шесть пропущенных голов в трех поединках, вероятность выхода украинца в старте весьма высока.

Сергей Игнатович отстоял все матчи решающих стадий Кубка, поэтому, уверены, что именно ему Сергей Ковальчук даст возможность выступить в финале, заменив в воротах привычного по последним матчам Павла Павлюченко. Также ожидаем ротации слева в обороне, где вместо Максима Витуса выйдет не менее опытный Олег Веретило.

Ориентировочный состав Динамо Брест (4-2-3-1): Игнатович - Юзепчук, Хачериди, Габи Кики, Веретило - Кисляк, Нойок - Савицкий, Милевский, Гордейчук - Лаптев.

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Цифры и факты

В связи с коронавирусом, на финал будут реализованы только 25% былетов, а рассадка зрителей будет осуществляться в шахматном порядке.

Оба соперника ранее по три раза владели Кубком Беларуси. БАТЭ становился лучшей командой турнира в 2006-м, 2010-м и 2015-м годах, "Динамо" забирало трофей в 2007-м, 2017-м и 2018-м.

Любопытно, что в сезоне 2017/2018 именно эти команды играли в финале между собой и тогда Брест выиграл в результативном и волевом стиле (3:2).

На главный стадион страны финал Кубка возвращается после восьмилетней паузы. В 2012-м "Нафтан" из Новополоцка завоевал здесь трофей в игре с "Минском" (2:2, 4:3 пен).

Прогноз

Многие эксперты снова ожидают результативного поединка между этими командами и мы не будем плыть против течения. Однако в большей мере уверены в голах БАТЭ, даже несмотря на вероятное появление в основе Хачериди. Когда борисовчане мотивированны, их остановить очень сложно, а финал будет именно тем случаем.

Ставка: Тотал БАТЭ больше (1,5) за 1.77