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Витебск - Динамо Минск 1:1. Видеообзор ничьи подопечных Кучука

Беларусь
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Первая ничья украинского наставника у руля минского "Динамо"

Витебск - Динамо Минск 1:1. Видеообзор ничьи подопечных Кучука
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Вашему вниманию видеообзор матча 10-го тура Чемпионата Беларуси "Витебск" - "Динамо" Минск.

23 мая, 20.30, "ЦСК Витебский"

Витебск – Динамо Минск 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 5 Бахар, 1:1 – 19 Николэеску.

"Витебск" – Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Сезар, Назаренко, Волков, Каленчук, Гуренко (Васильев, 80), Скитов, Николэеску (Кац, 87), Сантос (Федосов, 90).

"Динамо Минск" – Плотников, Динга, Горопевшек, Шитов, Сухоцкий, Данило (Шикавка, 72), Бахар (Билоног, 83), Климович, Павловски, Козлов, Швецов.

Предупреждения: Назаренко (8), Волков (42), Павловски (54), Швецов (61), Горопевшек (76), Сухоцкий (89).

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В статье: Леонид Кучук Динамо (Минск) чемпионат Беларуси ФК Витебск
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