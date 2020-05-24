БАТЭ - Динамо Брест 1:0. Финал по всем законам жанра с умопомрачительной концовкой

БАТЄ завоевал титул на последних секундах экстра-тайма и нанес "Динамо" (Брест) первое поражение в четырех кубковых финалах!

Если состав БАТЭ мы смогли в анонсе угадать на 100%, то вот с "Динамо" случилось несколько промахов. Прежде всего Ковальчук не стал менять левого защитника, как и в прошлую среду, на этой позиции вышел Максим Витус. Также главный тренер брестского клуба не рискнул выпускать Евгения Хачериди с первых минут, оставив в центре защиты Павловца. Ну и весьма неожиданно вместо Лаптева вышел Артем Быков, который в большей мере работает на оборону. Это означало, что еще более атакующую роль получит Артем Милевский.

Старт поединка прошел аккуратно с обеих сторон - никто не хотел рисковать. Тем не менее, "Динамо" не спешило повторять былых ошибок и пыталось избавить соперника от мяча как можно быстрее. Первый опасный удар в исполнении БАТЭ немногочисленные зрители увидели на исходе первой половины тайма, когда Драгун издали проверил бдительность Игнатовича. Подобный удар по поротивоположным воротам Нойок наносил еще ранее, правда его попытка оказалась неточной.

Постепенно иницитива начала переходить к БАТЭ, по крайней мере фавориту удалось вернуть себе мяч, а вскоре и моменты стали возникать весьма регулярно. Если несколько угловых кряду результата не принесли, то во время очередной подачи с угла поля Драгун имел супер-шанс. Однако Станислав с пары метров по воротам не попал. Вскоре Драгун на пару со Стасевичем организовали еще один опасный момент. Правда Игорь в том эпизоде замешкался и защитники успели отвести угрозу от ворот. Перманентные атаки БАТЭ прервала травма Филипенко, которая вынудила Альшевского менять основного защитника уже в первом тайме. Тем не менее, до перерыва "Динамо" воспользоваться этим не успело.

Дебют второго тайма также прошел при небольшом преимуществе "Динамо", которое пыталось взять соперника наскоком. В этот раз Милевскому и компании удалось дольше продлить это состояние и даже создать кое-какие моменты. Правда назвать их серьезными нельзя. У ворот же Игнатовича впервые серьезно появились борисовчане ближе к середине второго тайма, но защитники разрядили обстановку после прострела Скавыша.

При столь спокойном течении игры не удивительно, что Альшевский решил бросить в бой своего "джокера", Неманью Милича. Серб, появившийся вместо Нехайчика, уже на первой минуте своего пребывания на поле мог забивать, но не смог подстроиться под мяч полноценно после прострела партнера с фланга.

Сергей Ковальчук явно тоже намеревался вырвать победу в основное время, выпуская Лаптева вместо Гордейчука. С этого момента "Динамо" действовало уже в два опорных, а не три, как и в среду. Подобный риск едва дорого не обошелся брестчанам, Бага плотно приложился издали и вратарю "Динамо" пришлось демонстрировать реакцию, вытаскивая мяч из "девятки". После подачи углового же Копитович пробивал в падении через себя, но снова на месте оказался Игнатович.

БАТЭ продолжал давление в концовке основного времени, используя фланги за счет активности фулбеков. В одном из эпизодов как раз Филипович после навеса Настича мог открывать счет. Но его удару головой не хватило точности. Нервы, тем не менее, первыми сдали у номинальных гостей и очень быстро оба опорника "Динамо" повисли на желтых, а Нойок имел все шансы и вовсе получить повторный "горчичник" за грубый фол на Стасевиче.

Дополнительное время, вопреки ожиданиям, началось с активных действий обеих команд. Савицкий мог забивать со штрафного, но мяч приняла на себя крестовина. В ответной попытке Скавыш оказался с мячом на линии штрафной и хлестко пробил, но Игнатович спас свою команду, вытянувшись в струнку. Уже во второй половине экстра-тайма Уиллумсон пробивал в опасной близости от ворот, но мяч каким-то чудом для болельщиков "Динамо" снова прошел мимо створа ворот.

В ходе овертайма случился и весьма обидный эпизод для украинских болельщиков - из-за травмы Артем Милевский вынужден был покинуть поле, хотя своей игрой точно заслужил право пробить одиннадцатиметровый в послематчевой серии. Но столкновение с Копитовичем случилось раньше...

Было бы слишком банально, если бы этот матч закончился серией пенальти. Но его судьбу, как и судьбу титула, решил момент под стать всему поединку - такой же упорный и невразумительный, но в высшей степени закономерный. БАТЭ подавал свой "надцатый" угловой и в штрафной соперника возникла сутолока. Наиболее расторопным в этой борьбе оказался центральный защитник Захар Волков, который и протолкнул круглого в сетку! Напомним, что именно Захар забил первый гол в ворота "Славии" (2:0) в ответном полуфинале, так что его вполне резонно можно называть MVP.

БАТЭ - Динамо Брест 1:0 (1:0 д.в.)

Гол: Волков (121)

БАТЭ: Чичкан - Филипович А., Филипенко (Копитович 43), Волков, Настич - Бага (Уиллумсон 101), Яблонский - Стасевич, Драгун, Нехайчик (Милич 65) - Скавыш.

Динамо Брест: Игнатович - Юзепчук, Павловец, Габи Кики, Витус (Веретило 106) - Кисляк, Нойок - Савицкий, Милевский (Кривец 106), Гордейчук (Лаптев 70) - Быков.

Предупреждение: Бага (93), Копитович (104) - Нойок (82), Кисляк (86), Габи Кики (90+2)