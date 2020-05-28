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Олег Дулуб возглавит Минск

Беларусь
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Команда идет на 14-м месте в чемпионате Беларуси

Олег Дулуб возглавит Минск
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Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб станет главным тренером "Минска", сообщает местное издание Прессбол.

Сейчас "Минск" занимает 14-е место в таблице, но имеет два матча в запасе.

Неделю назад клуб белорусской Первой лиги "Крумкачы" сообщил о том, что Дулуб будет работать консультантом клуба.

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В статье: Олег Дулуб ФК Минск
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