Олег Дулуб возглавит Минск

Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб станет главным тренером "Минска", сообщает местное издание Прессбол.

Сейчас "Минск" занимает 14-е место в таблице, но имеет два матча в запасе.

Неделю назад клуб белорусской Первой лиги "Крумкачы" сообщил о том, что Дулуб будет работать консультантом клуба.