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Олег Дулуб возглавит Минск
Команда идет на 14-м месте в чемпионате Беларуси
Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб станет главным тренером "Минска", сообщает местное издание Прессбол.
Сейчас "Минск" занимает 14-е место в таблице, но имеет два матча в запасе.
Неделю назад клуб белорусской Первой лиги "Крумкачы" сообщил о том, что Дулуб будет работать консультантом клуба.
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