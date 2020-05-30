Динамо - Шахтер: Кучук vs Вернидуб

Когда в очной дуэли сходятся команды, возглавляемые авторитетными тренерами со своими взглядами на футбол, это всегда вызывает интерес у болельщиков. А если это происходит в рамках чемпионата другой страны, то к интересу прибавляется еще и любопытство: мол, смогут ли они проявить себя столь же продуктивно в других условиях? Именно в таком положении оказались двое хорошо известных украинским любителям футбола специалиста - работающие в Беларуси Леонид Кучук и Юрий Вернидуб. Первый из них лишь чуть больше месяца назад возглавил маститое минское "Динамо", которое когда-то стало для него травмплином в игроцкой карьере, а второй еще осенью прошлого года стал у руля солигорского "Шахтера".

Для каждого из них дела на новом месте складываются по-разному. Под руководством Леонида Кучука, большую часть своей профессиональной карьеры (в роли игрока и частично тренера) проведшего в белорусском футболе, "Динамо" сыграло пять матчей. В них были зафиксированы 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Разумеется, занимаемое динамовцами 11-е место из шестнадцати участников отнюдь не тот результат, на которое рассчитывают в известном еще со времен СССР клубе. Именно с этой целью его руководство и пригласило 60-летнего Кучука на пост главного тренера.

Для Юрия Вернидуба сезон-2020 начинался крайне неудачно. Помимо проигрыша в матче за Суперкубок и вылета после упорной борьбы с брестским "Динамо" из розыгрыша Кубка Беларуси стартовые пять туров "Шахтер" провел нестабильно, потеряв много незапланированных очков. Но оказавшись вблизи от опасной зоны, солигорцы встрепенулись и в пяти следующих турах стали наверстывать упущенное. 4 победы и 1 ничья с разницей забитых и пропущенных мячей 12:0 - таков показатель команды Вернидуба в этих играх. Благодаря такому турнирному всплеску над украинским специалистом не только рессеялись тучи, но и замаячила перспектива борьбы за чемпионство. А именно эта задача поставлена перед Юрием Вернидубом и его подопечными. Что ж, учитывая отставание от лидирующего борисовского БАТЭ всего на четыре пункта, это вполне реально.

Все вышеизложенные обстоятельства говорят о том, что поединок "Динамо" - "Шахтер" обещает стать не менее упорным и зрелищным, чем украинское классико. Для каждого из тренеров победа в сегодняшнем матче имеет важное значение, и поэтому к нему будет приковано особое внимание. Разумеется, белорусские СМИ наверняка также не упустят возможности окрестить игру в Минске дерби двух старых знакомых по УПЛ.

Кстати, на официальном уровне как главные тренеры Леонид Кучук и Юрий Вернидуб встречались лишь дважды - когда первый из них возглавлял киевский "Арсенал", а второй тренировал свой предыдущий клуб - луганскую "Зарю". Оба раза соперничество их команд проходило в интересной и напряженной борьбе.

Первый из этих поединков состоялся в рамках весенней части сезона-2011/12 в Киеве, когда на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского соперники разошлись миром - 1:1. А второй матч проходил в первом круге сезона-2012/13 в Луганске - в нем победу праздновали гости, футболисты "Арсенала" - 3:1.

Еще один раз "канониры" праздновали успех в Луганске, когда главным тренером "Зари" был Анатолий Чанцев, а Юрий Вернидуб был его ассистентом (в сезоне-2011/12 - 3:0).

УПЛ. Сезон-2011/12. 22-й тур

Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арсенал - Заря - 1:1

Голы: Виталий Вернидуб 63 - Тони Шунич 84 (автогол)

Арсенал: Сергей Погорилый, Владимир Полевой, Андрей Хомин, Сергей Симоненко, Флорин Костин, Андрей Богданов, Александр Максимов, Георге Флореску, Максим Шацких (Александр Ковпак 65), Александр Кобахидзе (Доминик Адийя 70), Йонуц Мазилу (Владимир Гоменюк 55).

Заря: Виталий Постранский, Григорий Ярмаш, Тони Шунич, Виталий Вернидуб, Никола Игнатевич, Александр Грицай, Никита Каменюка, Сергей Ференчак (Максим Игоревич Белый 59), Илья Галюза, Джаба Липартия (Дмитрий Хомченовский 76), Лакки Идахор

УПЛ. Сезон-2012/13. 3-й тур

Луганск. Стадион "Авангард"

Заря - Арсенал - 1:3

Голы: Максим Шацких 10, Максим Шацких 14 (пен), Владимир Гоменюк 21 - Илья Галюза 24.

Заря: Дмитрий Козаченко (Виталий Постранский 33), Григорий Ярмаш (Иван Родич 58), Тони Шунич, Виталий Вернидуб, Никола Игнатевич, Александр Грицай, Никита Каменюка, Илья Галюза, Желько Любенович, Павел Худзик (Джаба Липартия 75), Лакки Идахор.

Арсенал: Юрий Панькив, Владимир Полевой, Андрей Гитченко, Сергей Симоненко, Леандро Да Сильва, Александр Максимов, Евгений Шахов (Сергей Валяев 69), Максим Шацких, Александр Кобахидзе, Александр Ковпак (Саулюс Миколюнас, 59), Владимир Гоменюк (Йонуц Мазилу 90).