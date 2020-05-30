Динамо Минск - Шахтер Солигорск 0:1. Вернидуб впервые обыграл Кучука

Гол Виталия Лисаковича в дебюте второго тайма решил судьбу противостояния минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" в пользу гостей.

Стартовые составы команд удивили не сильно. Разве что Леонид Кучук решил все же не задействовать Швецова, Павловски и Данило с первых минут, предпочтя им более опытных Олехновича, Риоса и Шикавку. У "горняков" мы не угадали в анонсе разве что с фигурой Диасамидзе, вместо которого в центре поля вышел Юлиус Соке.

Первая половина встречи прошел в прогнозируемом ключе - "Шахтер" больше владел мячом, "Динамо" же действовало вторым номером, уповая на контратаки. Именно одна из них могла закончиться голом, когда Климович мощно пробил, Гутор отразил мяч перед собой и Бахар должен был точно добивать, но замешкался и упустил возможность для удара. Вскоре Кучук вынужден был делать вынужденную замену, таки выпуская Швецова на позицию одного из центральных защитников вместо травмировавшегося Шитова. Правда катализатором сколько-нибудь серьезных моментов у ворот хозяев до перерыва это так и не стало, партнеры по команде позволили Максиму войти в игру безболезненно. Перед самым уходом в раздевалку Юрий Кендыш мог выйти один на один с вратарем, но плохо обработал мяч.

Характер игры в дебюте второго тайма сильно не поменялся, но "Шахтеру" удалось создать голевой момент из ничего. Длинный заброс из глубины на Виталия Лисаковича не закончился взмахом флага бокового судьи, что позволило центрфорварду "горняков" выйти на свидание с вратарем и неожиданно точно пробить внешней стороной стопы правой ноги.

Не смотря на устраивающий счет, Юрий Вернидуб продолжал укреплять атаку за счет внедрения свежих сил. Автор дубля в роли "джокера" в прошлом туре и один из лучших бомбардиров "Шахтера" Дмитрий Подстрелов сменил Игоря Ивановича. Леонид Кучук не задержался с ответом, выпустив Данило вместо Шикавки. Кстати, буквально сразу после гола мог забивать в ответ Артем Сухоцкий. Но, оказавшись на ударной позиции, украинский полузащитник не решился наносить удар, хотя, как показалось на общем плане, зря.

Задолго до конца матча Кучук решился на третью замену, выпустив украинского форварда Дмитрия Билонога вместо Ивана Бахара. Однако кроме неудачной попытки заработать пенальти, он в оставшееся время ничем не запомнился. А вот "Шахтер" усилиями Юрия Кендыша и Дарко Бодула мог удвоить свое преимущество, но удар хорвата оказался неточным. Тем не менее, вряд ли "горняки" сильно расстроились - пятая победа в шести последних встречах чемпионата и все это время подопечные Вернидуба удерживают на замке собственные ворота! "Динамо" же остается в нижней половине таблицы со все более увеличивающимся отставанием от группы лидеров.

Динамо Мн - Шахтер С 0:1 (0:0)

Гол: Лисакович (50)

Динамо: Плотников - Шитов (Швецов 17), Горопевшек, Динга - Риос, Климович, Олехнович, Козлов, Сухоцкий - Бахар (Билоног 73), Шикавка (Данило 58).

Шахтер: Гутор - Бегунов, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Соке, Селява - Иванович (Подстрелов 57), Кендыш, Баланович (Бурко 90+1) - Лисакович (Бодул 75).

Предупреждение: Горопевшек (90+1) - Баланович (86)