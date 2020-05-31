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Динамо Минск – Шахтер Солигорск 0:1. Обзор матча
Подопечные Юрия Вернидуба одержали минимальную победу
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 11-го тура чемпионата Беларуси, в котором "Шахтер" Солигорск на выезде одолел минское "Динамо".
Победу подопечным Юрия Вернидуба принёс точный удар Виталия Лисаковича на 50-й минуте матча.
Динамо Мн - Шахтер С 0:1
Гол: Лисакович (50)
- Динамо: Плотников - Шитов (Швецов 17), Горопевшек, Динга - Риос, Климович, Олехнович, Козлов, Сухоцкий - Бахар (Билоног 73), Шикавка (Данило 58).
- Шахтер: Гутор - Бегунов, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Соке, Селява - Иванович (Подстрелов 57), Кендыш, Баланович (Бурко 90+1) - Лисакович (Бодул 75).
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