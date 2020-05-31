БАТЭ - Ислочь 1:0. Удаление испортило хороший матч

Благодаря победному голу спенальти и удалению в составе соперника БАТЭ одержал победу малой кровью.

Состав хозяев мы угадать не смогли, больше всего ошибок допустив в линии полузащиты, где одновременно появились со стартовых минут Бага, Стасевич и Нехайчик. Ну а Неманья Милич занял место центрфоварда в условиях отсутствия Сороки и слабой игровой формы Скавыша. С "Ислочью" же подобных проблем не возникло и мы смогли на 100% предугадать стартовую одиннадцатку гостей, в том числе появление украинца Александра Папуша.

Со старта матча БАТЭ завладел инициативой и первый опасный момент был создан еще в дебюте. Александар Филипович просочился правым флангом и отдал пас на второй темп Станиславу Драгуну. Хавбек хозяев каким-то чудом промахнулся мимо дальнего угла из убойной позиции. Этот момент долгое время оставался единственным опасным у БАТЭ. "Ислочь", за счет прежде всего активности Момо Янсане, сумел выравнять игру и даже регулярно создавал опасные подходы к воротам Чичкана. Тем не менее, подопечным Виталия Жуковского не повезло пропустить "в раздевалку". Сергей Концевой завалил в своей штрафной Станислава Драгуна и приговор уверенно привел в исполнении Неманья Милич.

В дебюте второго тайма "Ислочь" приступила к активным атакующим действиям. Но именно тот, кто был "локомотивом" этого движения, Момо Янсане, подвел команду гостей. Легионер из Гвинеи схлопотал два предупреждения всего за три минуты и оставил свою команду в меньшинстве. Очень быстро Игорь Стасевич имел отличную возможность удвоить счет, но его удар приняла на себя перекладина.

Под занавес поединка "Ислочь" все равно пыталась спастись от поражения, но сил у игроков гостевого коллектива оставалось все меньше. На последних секундах еще и Янушкевич заработал прямое удаление за фол последней надежды. БАТЭ же довел встречу до победного конца без особого форсирования событий и укрепил свое лидерство с трехочковым гандикапом от ближайшего преследователя.

БАТЭ - Ислочь 1:0 (1:0)

Гол: Милич (39 пен)

БАТЭ: Чичкан - Филипович А., Филипович Я., Волков, Настич - Яблонский - Нехайчик, Драгун (Березкин 69), Бага, Стасевич (Бессмертный 89) - Милич (Скавыш 74).

Ислочь: Хаткевич - Концевой, Янушкевич, Цвейба - Карпович, Папуш, Потоцкий, Мельник (Быченок 73), Стефан (Адегбола 87) - Холодинский (Лисовский 44), Янсане.

Предупреждения: Концевой (38), Янсане (58, 61)

Удаление: Янсане (61), Янушкевич (90+5)