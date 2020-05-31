Рух Брест - Динамо Брест 1:4. Волевой разгром в дерби

"Динамо" пропустило первым, но вовремя сделало выводы и перевернуло ход дерби с "Рухом". Вышедшие со скамейки Павел Савицкий и Денис Лаптев забили на пару три мяча.

Не удалось нам угадать стартовые составы команд в дерби Бреста. Более того, даже со схемами вышла промашка. В частности, "Динамо" впервые в сезоне использовало формацию с тремя центральными защитниками, а также был сформирован кулак в виде трио опорных хавбеков. К привычным Нойку и Кисляку присоединился Быков. Милевский же с Гордейчуком отвечали за атаку.

У "Руха" нас прежде всего интересовала причина отсутствия в старте Александра Мигунова. Но судя по тому, что украинец оказался в заявке, дело было в желании тренера дать шанс легионерам. Осучукву и Виллиам вернулись после повреждений и начали матч с первых минут. Однако появляться на поле Мигунову все же пришлось очень быстро, бразилец получил рецидив травмы, что вызвало быструю замену у номинальных хозяев.

Проблемы на старте поединка не смутили "Рух", который весьма быстро сумел открыть счет. После подачи с углового Диалло выиграл воздушную дуэль у Габи Кики и мощным ударом головой доправил круглого рикошетом от перекладины за линию ворот. "Динамовцы" попытались сразу же отыграться, в частности с дальней дистанции пробивал Нойок, но неточно. Впрочем, именно удар Александра в одном из следующих эпизодов спровоцировал взятие ворот соперника. С выстрелом украинца вратарь "Руха" справился, но добивание Кисляка оказалось голевым. Справедливости ради, помог опытному полузащитнику "Динамо" и небольшой рикошет от защитника.

Еще один период активности от команд случился в концовке первого тайма. Несколько встречных атак привели к моменту, который не использовал Гордейчук и руке защитника, в которую попал мяч после пушечного выстрела Нойка. Но арбитр не стал рисковать с назначением пенальти и отправил команды отдыхать в раздевалку.

На старте второго тайма Милевский создал момент для партнера, но Юзепчук не попал в створ из выгодной позиции. Мощно и в этот раз прицельно пробивал вскоре Нойок, однако мяч ударился о штангу. "Рух" также не сидел в глухой обороне, после прострела Мигунова партнер не сумел подставить ногу в опасной близости от ворот Игнатовича. Сергея Ковальчука подобный ход событий не устраивал и он решился на двойную замену, которой вернул схему на более атакующие 4-4-2. Вышли опытные Лаптев и Савицкий, которые были призваны увеличить арсенал атакующих ходов "Динамо".



Замены сделали свое дело, игра фаворита преобразилась и "Руху" все тяжелее приходилось в вопросах сохранения своих ворот от второго гола. Вскоре Концевой сыграл рукой в своей штрафной площадке после удара Гордейчука и Павел Савицкий реализовал пенальти. "Динамо" даже после этого гола не сбавляло оборотов и вскоре Савицкий мог записать в свой актив еще и результативную передачу. Но Артем Милевский после прострела партнера банально не попал по мячу. Правда то, что не смог сделать Милевский, реализовал сам Савицкий. После подачи углового он ударом головой прошил руки голкиперу соперника и оформил дубль со скамейки запасных!

В концовке оформил свой гол еще и Лаптев, который также появился на поле лишь по ходу второго тайма. Таким образом, "Динамо" разгромило соперника по дерби, просто вернувшись к привычной атакующей формации.

Рух - Динамо 1:4 (1:1)

Голы: Диалло (14) - Кисляк (30), Савицкий (72 пен, 81), Лаптев (86)

Рух Брест: Степанов - Гайдучик, Рахманов, Колпачук - Концевой, Гречихо, Виллиам (Мигунов 7), Васильев, Осучукву (Никифоренко 85) - Диалло, Седько (Богомольский 73).

Динамо Брест: Игнатович - Юзепчук, Павловец (Лаптев 66), Хачериди, Габи Кики, Печенин (Савицкий 66) - Нойок, Быков, Кисляк - Милевский (Кривец 85), Гордейчук.

Предупреждение: Колпачук (90) - Кисляк (54), Милевский (68)