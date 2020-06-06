Динамо Брест - Минск 6:1. Артем Владимирович ставит Минск на колени

"Динамо" громит "Минск" при трех голевых передачах Артема Милевского!

Говоря о стартовых составах команд, стоит отметить появление в воротах "Динамо" Павлюченко, а также Кривца в полузащите вместо Савицкого. Вопреки нашим ожиданиям, сохранил место в старте и Кирилл Печенин, левый защитник. Минчане также удивили, например, в центре обороны появился совсем юный Алексей Лаврик, а не ожидаемый нами Зелеский, ну а в опорной зоне Илья Алексиевич заменил Павла Горбача.

Уже в дебюте напарник Евгения Хачериди по центру обороны Габи Кики откровенно "привез" себе гол. Он заигрался и Владимир Хващинский, обокрав легионера, отправил на свидание с голкипером Олега Евдокимова. Тот пробил с ходу, не став долго думать, и попал точно в угол!

Следует признать, что очень быстро тот же Кики имел два шанса исправить свою оплошность после подач с углового. Но оба раза Габи пробивал головой выше ворот, хотя позиции были весьма голевыми. Правда, пока камерунец шел на подвиги в атаке, украинец едва не организовал еще одну серьезную проблему, отдавая пас сопернику. Благо, тот его простил и пробил неточно.

Впервые проблемы сопернику с игры брестчане сумели создать на исходе получаса, когда Милевский в падении пытался замкнуть навес партнера слева. Но Артем тянулся к мячу и поэтому пробил весьма неточно. Спустя всего минуту украинец снова угрожал владениям Леонова, но помешал теперь уже защитник. И все же всплеск "Динамо" привел к тому, что счет сравнялся. Печенин прострелил слева, Быков подправил мяч на ближнем углу вратарской, а Габи Кики замкнул уже на дальнем. Таким образом, камерунец все же очистил совесть за грубую ошибку в дебюте.

Сразу после гола опасно и явно по неберущейся траектории пробивал Кривец, вскоре Быков проверил на прочность перекладину ворот "Минска", пусть и с рикошетом. Гости также пытались отвечать своими контратаками, но было заметно, что второй гол в их ворота назревает и является лишь вопросом времени. Оставалось узнать, случится ли он в первом тайме или уже после перерыва.

Все-таки забил Брест уже во втором тайме, хоть и буквально в его дебюте. Приятно, что сработала украинская связка. Нойок получил мяч на левом фланге, после того как его же подача с углового не увенчалась успехом. Отказавшись от повторного навеса, Александр нашел пасом низом Милевского. Тот поставил спину, пошатал защитника и отдал острый пас в штрафную, куда уже успел тот же Нойок. Саша разрядил свою пушку и мяч, прошив двух защитников, затрепыхался в сетке!

Михаил Гордейчук имел отличный шанс окончательно успокоить болельщиков, но не использовал выход один на один. И все же вскоре и он попал в объятия партнеров, причем снова помог Артем Милевский. Владимирович по-профессорски разобрался с оппонентом, внешней стороной стопы пробросив мяч себе в штрафную и отдал, как на блюдечке, на Михаила, который в этот раз не сплоховал.

Не прошло много времени, а из ворот "Минска" вратарь уже доставал четвертый гол. В этот раз отличился Денис Лаптев, эффектно в падении головой замкнувший навес партнера. Милевский стал настоящим катализатором командного куража и даже не думал останавливаться. Артем отдал эффектный пас пяткой и вывел Савицкого на свидание с вратарем. В том эпизоде "джокер" Бреста свой шанс не использовал, но спустя пару минут украинец сбросил партнеру головой после углового. Савицкий сперва попал в перекладину, но со второй попытки все же вбил мяч в сетку. Грешно будет не засчитать Милевскому хет-трик из-за ассистов, строго придерживаясь формализма...

Уже после ухода Милевского Савицкий оформил дубль, перебросив вратаря после паса Лаптева. Павел во втором матче подряд вышел на замену и успел забить дважды, что также достойно внимания.

Во втором туре кряду чемпион добивается разгрома, пропуская первым. Судя по всему, "Динамо" вернуло свой прошлогодний кураж и готово к подвигам уже намного лучше, чем на старте сезона!

Динамо Брест - Минск 6:1 (1:1)

Голы: Габи Кики (27), Нойок (49), Гордейчук (64), Лаптев (71), Савицкий (74, 82) - Евдокимов (6)

Динамо Брест: Павлюченко - Юзепчук, Хачериди, Габи Кики, Печенин - Нойок - Кривец (Савицкий 60), Быков, Милевский (Веретило 80), Гордейчук (Шевченко 76) - Лаптев.

Минск: Леонов - Рыжук, Лаврик, Прищепа - Иванов, Евдокимов, Сазончик, Остроух - Хващинский, Алексиевич (Ролович 68) - Грибовский (Горбач 80).

Предупреждение: Печенин (15), Лаптев (32), Хачериди (45), Юзепчук (71) - Иванов (57)