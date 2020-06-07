Шахтар - Энергетик-БГУ 1:0. Очередная минимальная и уже вторые

"Горняки" обыграли прямого конкурента благодаря второму подряд победному голу Виталия Лисаковича.

По сравнению с победной игрой прошлого тура на поле минского "Динамо" (1:0) Юрий Вернидуб сделал одно изменение в составе. На позиции правого защитника 31-летний Игорь Бурко заменил более молодого коллегу Романа Бегунова. У "студентов" также была одна рокировка - в воротах сыграл Денис Садовский, а не основной кипер по последним матчам Лесько. Мы же в анонсе были не правы по поводу того, что Мосаханян заменит более креативного Умарова в центре поля. Шагбоз опять оказался в старте, судя по всему, их связка с Яхшибоевым для Владимира Белявского предельно важна с первых минут.

Стартовые минуты поединка прошли в равной борьбе. Однако первый же опасный момент "Шахтер" реализовал. Сачивко длинным пасом от левой бровки нашел Юрия Кендыша. Тот принял мяч и вторым касанием вывел один на один Виталия Лисаковича. Ну а форвард "горняков" с левой ноги поразил дальний угол ворот "Энергетика-БГУ".

И после своего гола Виталий Лисакович находился в эпицентре событий. Он выделялся среди партнеров по команде нестандартными ходами. Проверить бдительность вратаря ударом по диагонали с 35 метров? Нет проблем! Пас рабоной в эпизоде с выходом один на один? Пожалуйста! У "студентов" тоже был такой игрок, но в моменте когда Жосур Яхшибаев накрутил четверых соперников на носовом платке и выложил мяч, словно на блюдечке, на Бакича, у черногорского форварда зафиксировали офсайд. В целом с одним из лучших бомбардиров чемпионата защитники "Шахтера" справлялись, оправдывая свое "бетонное" реноме.

Наставники сделали по одной замене в перерыве. Вернидуб поспешил выпустить своего "джокера" Подстрелова на целый тайм. Тренер гостей же предпочел все же укрепить центр поля по части обороны и выпустил Совпеля вместо Умарова. Тем не менее, у "Шахтера" все равно моменты продолжали возникать регулярно и каким-то чудом счет оставался минимальным до самой концовки. Лисакович выходил один на один, прокинул мимо вратаря, но потерял позицию для акцентированного удара и был накрыт защитника. Затем Подстрелова сбивали в штрафной, но судья не рискнул указать на точку. В конце концов, того же Подстрелова уже Лисакович вывел на свидание с голкипером и Дмитрий пробил в штангу. Уже второй раз за матч каркас ворот встал на сторону Садовского...

Опасность минимального преимущества мог подтвердить Душан Бакич, который в эндшпие выскочил на свидание с Гутором. Но Александр блестяще сыграл в ближнем бою и продлил свою "сухую" серию. "Шахтер" же вышел на второе место, отставая от БАТЭ всего на два очка. В следующем туре всех болельщиков белорусского футбола ожидает очный поединок лидеров на "Борисов-Арене". Болеем за своих, за Вернидуба!

Шахтер - Энергетик-БГУ 1:0 (1:0)

Голы: Лисакович (12)

Шахтер: Гутор - Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Иванович (Подстрелов 46), Селява (Бодул 69), Сзоке, Баланович - Кендыш, Лисакович (Диасамидзе 85).

Энергетик-БГУ: Садовский - Свирепа, Шкурдюк, Мирошников - Гирс, Умаров (Совпель 46), Носко, Твэ, Мавату - Яхшибоев, Бакич.

Предупреждение: Бурко (29) - Бакич (49), Шкурдюк (83)