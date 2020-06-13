Торпедо-БелАЗ - Динамо Брест 0:2. Игра вспышками в пользу чемпиона

Благодаря двум голам за три минуты в первом тайме коллектив Милевского, Хачериди и Нойка увозит из Жодино три очка. Они позволяют догнать "Торпедо-БелАЗ" в таблице и войти в тройку лидеров чемпионата.

По составам в большей мере удивили хозяева, у которых с первых минут на скамейке оказался украинец Дмитрий Юсов. Габриэля Рамоса же не оказалось даже в заявке. "Динамо" вышло в оптимальном составе, без сюрпризов. Разве что неожиданно во втором матче кряду Сергей Ковальчук доверил место в воротах молодому Павлюченко, а не опытному Игнатовичу. Но это совершенно не сказалось на качестве.

Игру увереннее начали хозяева, особенно бросались в глаза регулярные провалы гостей в центре поля. Атаки "Торпедо-БелАЗ" развивались именно этой зоной, в результате чего свои моменты для ударов получали Андрей Хачатурян и Липэ Велозу. Гости не сразу пришли в себя от натиска жодинцев, но со временем адаптировались и реализовали по сути свой первый момент. Навес слева закончился ударом головой Лаптева, который блокировал защитник. Но мяч снова отскочил к центрфорварду брестчан, который ударом-рапирой протолкнул круглого в сетку.

Уже через пару минут счет был удвоен, Нойок нашел передачей Сергея Кисляка, который подстроился под мяч и красивым ударом по дуге забросил за шиворот вратарю в дальний верхний угол. 0:2, хоть по игре счет в первую треть матча выглядел совсем нелогичным. До конца первого тайма "Торпедо-БелАЗ" так и не смог прийти в себя, ну а гости и не форсировали особо события, действуя по счету, в спокойном темпе.

В перерыве вместо Евгения Хачериди появился Александр Павловец. У "Торпедо-БелАЗ" Николаевич заменил Капленко. Подопечные Юрия Пунтуса снова оживились в начале тайма, но не стали повторять ошибки старта игры и перманентно оказывали давление на ворота соперника. Липэ Велозу даже сотряс перекладину своим ударом из-за пределов штрафной. Прекрасный шанс отличиться имел бразилец и с пенальти, которое заработал в свои ворота вратарь "Динамо" Павлюченко, сыгравший опасно. Правда сам же Павел исправился, отразив удар Липэ с точки. Справедливости ради, скажем, что пробил Велозу далеко не идеально.

К моменту назначения пенальти Брест играл в меньшинстве, за повторное предупреждение был удален Габи Кики, что заставило "Динамо" тактически перестроится. Однако возможность для того, чтобы это полноценно использовать жодинцы потеряли вместе с незабитым пенальти. В концовке игра успокоилась и чемпион спокойно довел дело до победы, уже третьей кряду в чемпионате.

Торпедо-БелАЗ - Динамо Брест 0:2 (0:2)

Голы: Лаптев (26), Кисляк (28)

На 68-й минуте Липэ Велозу не забил пенальти (вратарь)

Торпедо-БелАЗ: Козлов - Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов - Павлюковец (Юсов 70), Хачатурян, Капленко (Николаевич 46), Премудров - Липэ Велозу, Горбачик (Левицкий 78).

Динамо: Павлюченко - Юзепчук, Хачериди (Павловец 46), Габи Кики, Печенин - Кисляк, Нойок - Быков, Милевский (Садовский 84), Гордейчук - Лаптев (Веретило 71).

Предупреждение: Премудров (37) Устинов (57) - Габи Кики (38, 65), Быков (53), Павлюченко (67), Кисляк (68)

Удаление: Габи Кики (65)